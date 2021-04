Bylinková abeceda. Vanilka navozuje dobrou náladu a správné zažívání

Vanilka nás provází celým rokem – co by byly Vánoce bez vanilkových rohlíčků, Velikonoce bez velikonočního beránka, léto bez vanilkové zmrzliny či podzim bez štrůdlu. Do naprosté většiny sladkých pokrmů patří vanilkový cukr. Co nám může vanilka nabídnout dalšího?

Vanilka patří do čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) a jedná se o liánu dorůstající až 15 metrů. Doma si ji bohužel nevypěstujeme, musíme se spolehnout na lusky dovezené. Pokud vanilku kupujeme, dbáme na to, aby byla jednolitě tmavohnědá až černá. Pokud jsou lusky světlé či kropenaté, značí to nižší kvalitu.

Zajímá se o historii bylinářství, lidové bylinářství a magii rostlin.Více se dozvíte ZDE. Jak je vanilka prospěšná našemu organismu? Obsahuje cukr, éterické oleje, piperonal, vanilin, kyselinu vanilinovou, pryskyřičné látky, slizovité látky, tuky a vodu. Podporuje látkovou výměnu, pomáhá správnému zažívání, navozuje dobrou náladu a působí afrodiziakálně.

Doma si můžeme připravit vanilkovou tinkturu. Alkohol velmi dobře nese chuť vanilky, a tak se tinktura skvěle hodí k ochucování. Stačí pokrájet dva vanilkové lusky, vložit je do uzavíratelné sklenice a zalít 250 ml vysokoprocentního alkoholu. Necháme 8 dní stát, pak přecedíme a po kapkách používáme k ochucení zmrzliny, pudinků a dalších pochutin. Delikátní chuť vanilky se báječně uplatní například v oblíbeném jemném dezertu panna cotta. Je snadný a jeho úspěch je vždy zaručen. Panna cotta s jahodovým pyré • 400 ml smetany ke šlehání

• 300 ml plnotučného mléka • 1 vanilkový lusk • 6 plátků želatiny • 100 g cukru Na přeliv potřebujeme: • 300 g jahod (čerstvých či mražených) • 50 g cukru Jak na to? Připravíme si osm sklenic/pohárů o objemu 160 ml. Plátky želatiny necháme podle návodu na obalu změknout. Vanilkový lusk podélně rozpůlíme a vyškrábneme vnitřek. Smetanu, mléko, cukr a vanilku (lusk i vyškrábnutý vnitřek) vložíme do hrnce, promícháme a zahřejeme. Nevaříme! Plátky želatiny vymačkáme a spolu s dvěma lžícemi smetanové směsi zahříváme, dokud se želatina úplně nerozpustí. Přidáme zbytek smetanové směsi a vše důkladně promícháme. Rozdělíme do sklenic tak, aby byly naplněné do cca 2/3. Necháme minimálně tři hodiny v lednici ztuhnout. Jahody omyjeme. 200 g jahod rozmixujeme spolu s cukrem a dvěma lžícemi vody na jemné pyré. Zbylé jahody pokrájíme na kousky. Z lednice vyjmeme sklenice s panna cottou a rozdělíme do nich jahodové pyré. Ozdobíme pokrájenými jahodami.