Bylinková abeceda: Saturejka zahradní pomáhá správnému zažívání a zlepšuje náladu

Saturejka je další z řady bylinek, o kterých sice víme, že existují, ale pořádně nevíme, co s ní dělat. Při jakých neduzích nám pomůže a jak ji co nejlépe využít v kuchyni? To vám prozradím v dnešním článku.

Saturejka zahradní je jednoletá bylinka z čeledi hluchavkovitých dorůstající 15 – 30 cm. Známe ji i pod názvy satoryje, čabr, číbr, hlístník, hysop, oslí pepř, ščubřík či santoryjka. Ve volné přírodě ji nenajdeme, je klasickou zahradní bylinkou.

Markéta Janďourková Bylinářka a diplomovaná fytopedagožka, také blogerka a fotografka.

Diplom fytopedagožky získala po studiu a závěrečné zkoušce na Institutu Sitya v rakouském St. Pölten a opravňuje mě vykonávat toto povolání. Má za sebou dlouholetou teorii i praxi v bylinkářství a dokáže poradit, jak získat pomoc v prastarém světě bylin, jak využívat jejich blahodárných účinků pro zdraví a krásu a samozřejmě jak s jejich pomocí vyčarovat báječné pokrmy.

Zabývá se především léčivými bylinami, jejich účinky a možnostmi jejich zpracování a využití při zdravotních potížích, dále bylinami a jejich úlohou a potenciálem ve zdravé výživě, v kulinářské oblasti i v přírodní kosmetice.

Zajímá se o historii bylinářství, lidové bylinářství a magii rostlin.Více se dozvíte ZDE. Saturejka dává přednost slunečnému místu s kvalitní půdou, bohatou na živiny. Na pěstování není náročná, bude se jí dařit i ve větším květináči, nebo na vyvýšeném záhonku. Vyséváme ji začátkem dubna, kvete pak od července do října. Při výsevu nezapomínáme, že semena saturejky potřebují ke klíčení světlo – nesejeme je tedy hluboko a nepřihrnujeme.

Saturejku sklízíme v době květu. Stonky stříháme 3-5 cm od země, svážeme do svazků a zavěšené květy dolů sušíme na stinném místě. Lístky pak odrhneme ze zdřevnatělých stonků a uchováváme je v uzavíratelných dózách. Saturejka obsahuje éterické oleje, thymol, cymol, carvacol, třísloviny a slizovité látky. Pomáhá správnému zažívání, posiluje žaludek, srdce a organismus celkově. Zlepšuje náladu, zabraňuje nadýmání a působí protizánětlivě. V době sklizně saturejky si můžeme připravit posilující tonikum, které se skvěle hodí pro pacienty zesláblé horečkami. Plnou hrst čerstvé saturejky vložíme do uzavíratelné sklenice a zalijeme lahví dobrého červeného vína. Necháme deset dní na chladném místě odstát, pak přecedíme a naplníme do lahví z tmavého skla. Uchováváme v chladu a v případě potřeby užíváme jednu likérovou sklenku po jídle. A co saturejka v kuchyni? Můžeme ji využít například při přípravě oblíbené přílohy – fazolových lusků se slaninou a česnekem: Potřebujeme: • 500 g čerstvých zelených fazolových lusků • 200 g dobré slaniny • Jednu střední cibuli • 3-5 stroužků česneku – podle chuti • Sůl a pepř • 1 čajovou lžičku sušené saturejky + dvě snítky čerstvé • Dvě lžíce másla Jak na to? Lusky očistíme a odstraníme tuhá vlákna. Očištěné lusky nakrájíme na zhruba třícentimetrové kousky. Ve větším hrnci přivedeme k varu ¾ l vody, osolíme a vsypeme pokrájené lusky. Přidáme snítky saturejky. Přiklopíme a na středním stupni zhruba 15 minut vaříme. Pak přecedíme a necháme okapat. Slaninu a cibuli zatím pokrájíme na menší kostičky. V pánvi rozehřejeme máslo a vsypeme do něj pokrájenou slaninu. Když začne zlátnout, přidáme cibuli a smažíme, dokud nezesklovatí. Přidáme povařené fazolové lusky a promícháme. Osolíme, opepříme a ochutíme sušenou saturejkou, krátce osmahneme. Přímo do pánve prolisujeme česnek, opět promícháme a necháme krátce prohřát. Podáváme jako přílohu například ke steakům, případně i jako samostatné jídlo.