Čas rebarbory. Jak si z navinulých řapíků připravit máslový koláč jako od babičky?

REVEŇOVÝ KOLÁČ (forma o průměru 28 cm) Těsto: 200 g hladké mouky 50 g cukru krupice kůra z 1 biocitronu 1 vanilkový lusk (nebo vanilkový cukr) 100 g másla 1 větší nebo 2 menší žloutky vejce na potření okrajů Náplň 500 g rebarbory 150 g cukru krupice 30 g rozinek 50 g strouhanky 20 g másla Sníh: 5 bílků a 200 g cukru krupice Prosátou mouku smícháme s cukrem, citronovou kůrou, vanilkou, změklým máslem a žloutky. Rukama vypracujeme hladké těsto a zabalené do fólie je necháme půl hodiny odpočinout v lednici. Je-li těsto drobivé, přidáme trochu másla. Na másle opražíme strouhanku. Oloupanou a nakrájenou rebarboru spaříme v cedníku vroucí vodou, necháme okapat a smícháme se strouhankou, cukrem a rozinkami. Těsto vyválíme a přeneseme do formy (nemusí se vymazávat a vysypávat). Přidáme náplň a okraje těsta potřeme rozšlehaným vejcem. Pečeme v troubě vyhřáté na 175 °C 20–30 minut. Bílky vyšleháme s cukrem do tuhého sněhu, navrstvíme na koláč a ještě asi 5 minut dopečeme, dokud sníh nezačne růžovět.