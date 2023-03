Rychlý recept na vanilkový krém. Jak na něj, poradí cukrářka

Vanilkový krém

Budete potřebovat:

300 ml smetany (33%)

96 g cukru krystal

300 ml plnotučného mléka

15 g vanilkové pasty nebo dva vanilkové lusky

64 g kukuřičného škrobu

72 g vaječného žloutku

Do velkého hrnce nalijeme smetanu, plnotučné mléko, přidáme vanilkovou pastu, cukr krystal a kukuřičný škrob. Vedle do mísy si mezitím připravíme vaječné žloutky. Směs v hrnci ohříváme postupně za stálého míchání na 87 stupňů. Pozor, směs musíte opravdu stále míchat, aby se nepřipálila. Když dosáhne požadované teploty, stáhneme sporák na minimum a za stálého míchání postupně přidáváme vaječné žloutky.

Pokud máte strach, že se srazí, doporučuji si část tekuté směsi nalít na připravené žloutky a až poté to vše postupně přidat do hrnce. Hotový vanilkový krém dejte do mísy. Ještě teplý jej přikryjte potravinářskou folií. Pokud chcete, aby v lednici vydržel co nejdéle, folii položte přímo na krém. Tím zamezíte přístupu vzduchu. Trvanlivost takto skladovaného krému je až sedm dní.

Krém můžete upotřebit až druhý den po uvaření. Pokud jej chcete používat například do dortů nebo jako krém na cupcaky, doporučuji ho vyšlehat se smetanou v poměru 1:1.