Stáří s podvýživou. Senioři jedí nezdravě, často jim na kvalitní stravu chybí peníze

PRAHA Ráno rohlík a káva, k obědu knedlík s omáčkou, večer pak, co zbude. Denní menu českých seniorů mívá k pestrému jídelníčku daleko. Výsledkem bývá podle lékařů podvýživa, která vede ke zhoršení zdravotního stavu. Systémové řešení problému ale chybí. Kromě věku, nemocí a špatných stravovacích návyků jsou podle výživových specialistů na vině nízké důchody. Nezdravé jídlo plné cukrů vychází nejlevněji.

„Řeknou vám, že mají důchod deset tisíc, objednají si obědy, které jim přivezou – většinou ze závodní jídelny nebo ze školy. Jedno jídlo jim vystačí k obědu i večeři,“ popsal pro LN diabetolog Vojtěch Česák z Fakultní nemocnice v Plzni zkušenost s hospitalizovanými seniory.

Jako problém vidí nedostatek bílkovin, na něž jsou bohaté luštěniny, mléčné výrobky či maso. „Staří lidé ale mají umělé zuby, které jim třeba nedrží, zubaře nechtějí otravovat, proto se masu vyhýbají. Někdy trpí nechutenstvím. I chutě se mění spíš dosladka a dotukova, takže si radši dají jen knedlík s omáčkou nebo těstoviny,“ vysvětluje Česák. Upozorňuje také, že senioři s nízkými důchody nemají na kvalitní potraviny peníze. „Nekoupí si šunku s 90 procenty masa, ale půjdou a koupí lacinou,“ uvedl s tím, že proto si starší lidé často pořizují sacharidové výrobky, které jsou levnější. Zároveň ovšem i lépe stravitelné, což z nich činí oblíbenou součást jídelníčku seniorů.

Senioři jedí nezdravě

Při dlouhodobé konzumaci ale mohou způsobit malnutriční obezitu čili otylost z podvýživy. „Na pohled je senior obézní, ale laboratorně vykazuje nízkou hladinu bílkoviny a albuminu jako známky podvýživy,“ uvedla pro LN Hana Matějovská Kubešová z Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství Fakultní nemocnice Brno.

Prevencí podvýživy by podle odborníků měla být větší spolupráce praktických lékařů, nutričních terapeutů a pečovatelských služeb.

Lékařka z Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství Fakultní nemocnice Brno také poukázala na fakt, že se do seniorského věku postupně dostávají ti, kteří po roce 1989 přestali být zaměstnanci a jako OSVČ využili možnost neplatit si důchodové pojištění či hradili minimální možnou částku – nyní tak mohou pobírat nízký starobní důchod. „Kdo si naspořil, ten problém nemá. Ale komu se nedařilo a je naopak ještě třeba zadlužený, ten čelí daleko horší situaci, na jídlo mu skutečně zbývá jen velmi málo peněz,“ řekla Matějovská Kubešová, byť dodala, že se jedná spíš o jednotky procent z celkového počtu důchodců.

Výše průměrné penze činí po lednovém přidání zhruba 14 400 korun. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) před časem v ČT uvedla, že „polovina důchodkyň nemá ani 13 tisíc měsíčně.“ Dle dat České správy sociálního zabezpečení pobírala v roce 2018 téměř desetina seniorů důchod nižší než deset tisíc korun.

Ne jen otázka peněz

Strava je přitom u seniorů klíčová. Neodpovídá-li jejich potřebám, klesá u nich kvalita života. Podvýživa je častá zejména u osamělých seniorů; s vyšším věkem se například snižuje schopnost obstarat si potraviny a uvařit. Někdy si problému nevšimnou ani rodinní příslušníci. Lékaři však upozorňují, že problematika je komplexnější a nelze ji zužovat jen na otázku (ne)dostatku financí.

Podvýživa se u seniorů rozvine také jako důsledek nediagnostikované demence – zapomínají se najíst – anebo kvůli pohybovému omezení, při kterém ztrácejí schopnost dojít si sami nakoupit.

Ohroženi podvýživou jsou i lidé s depresemi či sociální deprivací. Příčinou však může být také probíhající chronická choroba ovlivňující trávení. Ve většině takových případů senior není schopný zohlednit svůj stav a obvykle i odmítá nabídnutou pomoc v podobě pečovatelské služby. Právě to – vedle zmíněného nedostatku peněz – zmiňuje jako důležitý faktor i Olga Mutlová z organizace Život 90, která podporuje samostatnost seniorů. „V souvislosti s kognitivními poruchami (například poruchy paměti či poznávacích funkcí – pozn. red.) nejsou starší lidé schopní uvážit, co opravdu potřebují, a většinou jedí jen to, na co mají chuť a co jim neprospívá,“ řekla LN.

Podle Terezy Vágnerové z České asociace nutričních terapeutů je důležité takové pacienty preventivně vyhledávat, třeba s pomocí zpráv od praktických lékařů. Uvedla, že celosvětově trpí podvýživou zhruba každý dvacátý senior.

Chybí systémová spolupráce

Zástupci pečovatelských a donáškových služeb, kteří na podvýživu u svých klientů prý často narážejí, poukazují na to, že u nás chybí systémové řešení. Mluví o absenci propojení praktického lékaře, nutriční terapeutky a pečovatelských služeb.

„Setkáváme se s tím, že doktor nemá možnost zajistit seniorovi nutriční terapeutku, jež by analyzovala, co přesně konzumuje. Většinou jí, na co je zvyklý celý život – tradiční česká kuchyně založená na sacharidech. Zdravá jídla odmítají,“ popsala pro LN Lenka Holasová z organizace Jihoměstská sociální, a. s., jež se mimo jiné stará o rozvoz obědů seniorům. Podvýživa u jejich klientů je dle Holasové často spojená s různými zdravotními potížemi, v jejichž důsledku trpí senioři nechutenstvím a stravu odmítají. Nabízejí jim nutridrinky, ty jsou ale drahé – stojí okolo 90 korun – a málokterý lékař je prý předepisuje. Upozornila také, že jako pečovatelská služba nemají přístup ke zdravotní dokumentaci svých klientů. „Snažíme se kontaktovat praktického lékaře, který by měl poslat zdravotní sestru. Nemůžeme to dělat tak, že pokud u klienta vidíme, že je podvyživený, pošleme tam sestřičku,“ uvedla.

Podvýživu doprovází také zvýšená úmrtnost. Podvyživení pacienti-senioři v nemocnicích, kterých je dle odhadů celosvětově 40 procent, mají podstatně vyšší procento komplikací než pacienti dobře živení. Riziko infekce je u pacientů s podvýživou třikrát vyšší, přitom obecně platí, že senioři se léčí déle. I proto ministerstvo zdravotnictví v souvislosti se stravováním ve špitálech sestavilo pracovní skupinu, jež se podvýživou hospitalizovaných pacientů zabývá.