V Americe je burger modla, pro Čechy jen karbanátek v housce. To bych chtěl změnit, říká majitel burgrárny

Rozhovor

V Americe strávil devět let, poté se vrátil do Česka a přemýšlel, co by dělal. Tak vnikla jeho první burgrárna v americkém stylu, která by letos oslavila deset let. V pandemii ji ale přejmenoval a dokonce přestěhoval na pražský Smíchov. Jak se koronavirus podepsal na jeho restauraci a jak to vidí s českou gastronomií do budoucna? „Trh se pročistí, bude hodně nezaměstnaných, ale ne tolik aby si lidé vážili práce. Pokud české gastro přežilo smažák, tak přežije vše,“ říká v rozhovoru Zdeněk Střížek.