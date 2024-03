Pečeně na sváteční stůl. Šťavnaté jehněčí s velikonoční nádivkou podávejte na nahřátých talířích

Není žádné jídlo, které by bylo tak bohaté na symboliku – beránek ztělesňuje mládí, nevinnost a naši záchranu. Kristus je nazýván beránkem Božím na znamení čistoty a poslušnosti.

Líbivý výklad uvádí Lidový slovník pro chalupáře: Kromě malého berana je to velikonoční pečivo z pečicí formy – mélšpajs, taky oteplovací kožešina s krátkým vlasem na límce, manžety, čepice, štucly. A samozřejmě i mráček na obloze nebo tichá/potutelná osoba ve stylu „já nic, já muzikant“, případně kožich, přikrývka či předložka.

Jak vidno, beran a beránek dali svým vzhledem a chováním název ledasčemu. Gastronomickou rubriku ovšem víc než to zajímá, jak jej upravit v kuchyni.

Čisté kosti

„Skopové maso je nejchutnější, upravujeme-li je jen krátkou dobu odleželé,“ píše ve své Velké kuchařce Vilém Brabec. A právě v té nenápadné větě je shrnuta nejdůležitější zásada jeho přípravy.

Ta druhá se týká teploty: jakékoli jídlo ze skopového, potažmo jehněčího masa je záhodno podávat horké, nejlíp na ohřátých talířích. Zbytečnost jen zdánlivá – skopový tuk (lůj) má vysoký bod tání a rychle tuhne, už při pokojové teplotě. Prochladlý tuk má přitom jen málo příjemnou chuť, a navíc je o mnoho tíž stravitelný než rozpuštěný.

Konkrétní úprava se samozřejmě jako u většiny jiných druhů masa odvíjí od toho, jakou část zvířete jsme si přinesli domů. Přední je vhodné například na smažení, zadní naopak k pečení, nejlépe vcelku.

„Před porcováním a smažením je lépe, když je nejdřív asi deset minut povaříme v osolené vodě,“ radí Vilém Vrabec – a není proč jej nevyslyšet.

Rozpůlený jehněčí hřbet se obvykle seká na žebírka – a právě o ta bývá v řeznictví největší rvačka. A protože patří k luxusnějším dílům z jehněčího, znát je to i na ceně.

Kromě skvělé chuti slibují už na první pohled lákavý talíř; pečlivě očištěné kosti navíc můžou sloužit jako praktický „držáček“ (když kupujete jehněčí žebra, požádejte řezníka, aby kosti dočista oškrábal, někdy se úpravě říká „po francouzsku“; vypadá to hezky a navíc se tak maso líp propeče).

Ve vyhřáté troubě jim pak stačí něco kolem 30 minut – maso by mělo zůstat růžové.

„Z vykostěné kýty lze nakrájet řízky, které upravujeme přírodně nebo obalované a smažené,“ pokračuje Vilém Vrabec, „jehněčí předek – hrudí i zadní půlku jehněte můžeme upravovat s nádivkou obdobně jako telecí hrudí nadívané.“

Nabízí se zvolit v takovém případě nádivku houskovou, podobnou „hlavičce“ – s trochou mletého muškátu a velkou hrstí sekaných jarních bylinek: pažitky, popence, kopřiv, listů medvědího česneku a podobně.

Skopová plec – jinak taky šrůtka, případně zákrčí – je naproti tomu stvořená do perkeltu, ragú či guláše, případně, mletá, třeba na čevapčiči. „Výbornou lahůdkou jsou skopové ledvinky, zejména pečené na rožni,“ dodává autor Velké kuchařky. S otazníkem je ale jejich dnešní dostupnost.

Tuk – chuť

Až doteď jsme tak trochu ignorovali jemnou, přesto nezaměnitelnou vůni jehněčího masa rozlévající se vůkol, která k němu, stejně jako specifická chuť, jednoduše patří. Ale totéž platí i o jiných druzích masa – například vepřovém, jehož aroma je snad ještě výraznější.

Jehněčí navíc bývá aromatické málo, stejně jako jiná mladá masa. Může za to jen mírná protučnělost (tuk, jak známo, nese chuť – a ovšem vůni) bez silné tukové vrstvy, která bývá typická pro starší skopové kusy (a kterou je vhodné spolu s blánami a šlachami ještě před úpravou odstranit).

Některé kuchařky i proto ve spojitosti s charakteristickou vůní tohoto druhu masa jedním dechem dodávají – česnek! coby kouzelnou ingredienci, která má vůni (či nelibý odér, to podle vkusu každého) zakrýt. To by ale byla škoda.

Vybrat si něco s tím, že to vzápětí stejně překryjeme silnou vrstvou „make-upu“, nedává velký smysl. Jen ať jehněčí pečínka ukáže, co v ní vězí! Rozhodně ne aroma vyskákaného kozla, mnohem spíš jemně nasládlá, šťavnatá chuť.