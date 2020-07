Před pandemií nás předzahrádka stála 21 tisíc za den. Teď neplatíme nic, říká restauratér z centra Prahy

Praha Restauratéři a hoteliéři v centru Prahy po pandemii výrazně zlevnili, své ceny upravila pro veřejnost i rodinná firma, která má kousek od Staroměstského náměstí hned několik hotelových restaurací. Mohla si to ale dovolit jen díky tomu, že Praha odpustila nájmy z předzahrádek.

„Zahrádky máme jedny z nejdražších v celé Evropě. To je jeden z důvodů, proč jsou ceny v centru tak vysoké za normálních okolností, proto je i delší otevírací doba, abychom si byli schopni na ně vydělat,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Petr Bauer jr.

Lidovky.cz: Jaké to je podnikat v centru Prahy?

Naše firma působí v centru města skoro 30 let a stalo se to naší rodinnou tradicí. Spolu se sestrou tvoříme druhou generaci, která aktivně působí ve firmě již 7 let a pořád je, co se učit. Je to podnikání jako každé jiné jen s rozdílem, že nepodnikáme s cílem firmu někdy v budoucnu prodat, ale budovat pro další generace. Jelikož na Staroměstském náměstí trávím pomalu více času než doma, tak mám určitě pozitivní vztah.

Lidovky.cz: Má podle vás poskytování služeb v centru nějaká specifika?

Velký rozdíl vidím v různorodosti klientely. Na Staroměstském náměstí potkáte turisty z celého světa a každý národ má své zvyklosti.

Lidovky.cz: Nejen restauratéři v centru Prahy zlevňují, vy tvrdíte, že je to důsledek toho, že nemusíte platit za zahrádky. Kolik peněz jste za ně před karanténou vydali?

Za jednu zahrádku platíme 21 tisíc korun denně. Je to přesně 120 korun za metr čtvereční každý den.

Lidovky.cz: Není to přehnaná cena? Komu tyto peníze platíte?

Zahrádky máme jedny z nejdražších v celé Evropě. To je jeden z důvodů, proč jsou ceny v centru tak vysoké za normálních okolností, a proto máme i delší otevírací dobu, abychom byli schopni si na ně vydělat. Mnoho národů má ve zvyku večeřet později než jsme zvyklí my. Půlku nájmu platíme Hlavnímu městu Praha, druhou půlku městské části Prahy 1.

Lidovky.cz: Jak je to nyní?

Hlavní město Praha udělalo velice vstřícný krok pro znovunastartování cestovního ruchu a odpustilo nájemné za zahrádky od března do konce roku. Jsme za to velice vděční.

Lidovky.cz: Je zlevnění pokrmů důsledkem toho, že nemusíte vynakládat tolik peněz za placení?

Ano, bez toho si neumím představit, že bychom byli schopni zaplatit provozní náklady.

Lidovky.cz: Určitě jste pocítili zavření hranic. Jaké byly první vaše kroky k záchraně byznysu?

Hledali jsme cestu, jak více oslovit českou klientelu. Kromě snížení ceny základní nabídky jsme spustili polední menu, které má pozitivní odezvu nebo jsme začali připravovat snídaně U Prince. Mile nás překvapilo, jak to lidi baví. Připravujeme také věrnostní program, abychom si udrželi naše věrné klienty i v budoucnosti.

Lidovky.cz: Co vám nejvíce pomohlo ustát karanténní stav?

Bylo to velice těžké období, kdy se naše tržby propadly na nulu. Využili jsme vládní program Antivirus, banka nám odložila úvěry, nájem za zahrádky byl odpuštěn a povedlo se nám úspěšně načerpat COVID PRAHA. To je asi souhrn, co vše jsme museli udělal pro záchranu našeho podnikání. Situace se pomalu zlepšuje, ale do předkoronavirového stavu to má ještě dlouhou cestu. Očekáváme, že zotavení přijde až příští rok v dubnu.

Lidovky.cz: Až se turisté vrátí, případně až budete muset platit standardní ceny za zahrádky, tak zvýšíte ceny?

Nic jiného nám nezbude, pokud ceny za zahrádky zůstanou ve stejné výši.

Lidovky.cz: Berete českou klientelu stejně jako zahraniční? Jaké hosty máte nejraději?

Ano, vážíme si každého hosta. Český host, když je spokojený, chodí opakovaně, zahraniční turista jednorázově. V žádném případě je ale nerozlišujeme a snažíme se poskytnout kvalitní službu všem bez rozdílu.

Lidovky.cz: Když jedete do zahraničí, vybíráte si restaurace a hotely v centru metropolí, nebo volíte širší centrum?

V zahraničí plánuji vždy navštívit zajímavé a inspirativní restaurace a hotely. Nerozlišuji, jestli se podnik nachází v centru nebo na periferii. Trendy vznikají v zahraničí a já se rád nechám inspirovat.

Lidovky.cz: Máte připravené nějaké výhody pro tuzemskou klientelu?

Připravujeme věrnostní program, aby nám česká klientela zůstala věrná i po zavedení standardních cen. Máme několik podniků v centru Prahy a připravujeme výhody pro všechna střediska.

Lidovky.cz: Vaše rodinná firma funguje již 30 let. Jak se vám daří udržet rodinný byznys? Nehádáte se občas doma?

Jako rodina držíme spolu a jsme v tomto podnikání vychováváni již od dětství. Po střední škole mně i sestře bylo umožněno vystudovat nejprestižnější hotelovou školu v Lausanne ve Švýcarsku, což považuji za nejlepší investici do budoucnosti firmy. A jestli se hádáme? Sem tam proběhne výměna názorů, jako v každé rodině. Obrovská výhoda rodinné firmy je, že pracujeme v prostředí, kde můžeme věřit jeden druhému.