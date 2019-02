Krále kolumbijských And kondora ohrožují hlavně lidé

CERRITO (KOLUMBIE) Dasan a Illika téměř zahynuli, protože se otrávili. Zachránění kondoři nyní buší zobáky do klecí, když netrpělivě čekají na to, až budou moci opět vzlétnout nad kolumbijskými Andami, které jim člověk změnil v nepřátelské území. Píše to agentura AFP.

Pětiletý sameček Dasan klesl k zemi jako první. Vesničané ho našli v listopadu, oslabeného a podivně krotkého v obci Cerrito v ekosystému Almorzadero asi 400 kilometrů od Bogoty. Starší samici Illiku našli asi 200 metrů dále. Vykazovala příznaky otravy, která mohla být úmyslná.



Podle nadace Neotropical to je už nejméně po páté, co chovatelé dobytka použili otrávené návnady, aby se zbavili těchto dravců, kteří podle nich ohrožují jejich ovce, kozy a krávy.



Paramos čili vlhká území v Andách, ve výšce 4000 metrů nad mořem, jsou ekosystémy schopné zadržovat vodu a odolávat výrazným změnám teploty. Nejsou určeny k pasení dobytka. Ale jak se rozvíjely lidské aktivity a klesaly počty volně žijících zvířat, bylo toto přirozené prostředí kondora narušeno.

„V andských zemích je paramo naše vodní rezerva. Bez těchto vlhkých lokalit bychom tady doslova zemřeli suchem,“ vysvětluje ředitel nadace Andský kondor v Ekvádoru Sebastian Kohn. „Dobytek tu hraje negativní roli, ale kdybychom ho tu přestali chovat, kondor by neměl žádnou potravu,“ dodává a zdůrazňuje, jak je tento problém složitý.

Andský kondor, jeden z největších ptáků na světě, jehož rozpětí křídel dosahuje více než tří metrů a který váží devět až 15 kilogramů, je považován za druh, jemuž v Kolumbii hrozí vyhubení. Ve světovém měřítku však není ohrožen, i když jeho populace poklesla, uvádí Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN). V Kolumbii nemají oficiální statistiku, ale experti soudí, že na jejím území zbývá už jen 150 kondorů.



Tento pták byl původně výhradně mrchožrout, ale zdá se, že se dnes pouští i do živých zvířat. Vesničané v Cerritu si tím jsou jisti. „Když kondor vidí, jak se zvíře pohybuje, bije do něho křídly. Jakmile se přestane hýbat, pustí se do hostiny,“ uvádí chovatel ovcí Eduin Conde.

Na 80 procent rozlohy obce tvoří vlhká půda. Pramení tu několik řek, včetně řeky Arauca, která přivádí vodu do části Venezuely. Podle vědeckého ředitele Neotropicalu Fausta Sáenze přelétává nad touto zónou nejméně 30 kondorů.

Nadace spolupracovala s Andským kondorem v Ekvádoru, s americkou nevládní organizací The Peregrine Fund a zoologickým parkem Jaime Doqueho, aby vyléčila a pak Dasana a Illiku vypustila na svobodu. Nejprve se o ptáky postarali vědci, hasiči a policisté. Pak byli vrtulníkem převezeni na veterinární kliniku parku Jaime Duqueho. Oba kondoři vykazovali stejné příznaky, a to byl důkaz toho, že se živili stejným zdrojem, říká Sáenz.



Starosta Cerrita Carlos Romero uvedl, že bylo zahájeno vyšetřování s cílem zjistit, zda byli ptáci otráveni.

Hlavní hrozba? Otrava

Otrava je v Kolumbii hlavní hrozbou pro kondora, který žije v celých Andách, od Venezuely až po jih Argentiny a Chile. Podle expertů tu sídlí 6700 exemplářů. Kondorovi, který klade jen jedno vejce jednou za dva roky, také hrozí, že ho zastřelí lovci, nebo že narazí do kabelů elektrického vedení.



Mnoho lidí nechtělo zmeškat vypuštění Dasana a Illiky na svobodu. Na místě, kde byli oba kondoři objeveni, se sešla stovka zvědavců. Rodina Condů patří k těm, kdo tohoto dravce obhajují, neboť je užitečný tím, že zbavuje ekosystém mršin a tedy případných ohnisek nákazy. Eduinův syn Gilberto vede kampaň za to, aby vesničané přestali s předsudky vůči králi And. Za ním zdobí freska zeď hotelu ležícího ve 3000 metrech nad mořem, který vede. Majestátní kondor a slogan „Paramo odolává“ vítají odvážlivce, kteří se vyšplhali až sem.