Psy ani kočky nekrmte lidským jídlem a vyhněte se obilovinám v granulích, radí Martin Pučálka

Proč jsou obiloviny v granulích pro psy a kočky problém? Proč našim čtyřnohým mazlíčkům nedávat lidské jídlo a jak je krmit? „Lidské jídlo obsahuje zpravidla hodně cukru a celkově sacharidů, méně živočišných složek a také celou řadu dochucovadel a hodně soli, která je pro psa toxická už v menším množství než u člověka,“ říká odborník na výživu psů a koček Martin Pučálka.

Lidovky.cz: Myslíte si, že už jsme se jako národ pejskařů zlepšili ve výběru kvalitní stravy?

Rozhodně. Velká část majitelů psů už pochopila, že strava má klíčový vliv na zdraví psa a dle toho se snaží řídit. Orientace v krmivech není úplně snadná a zabere trochu času, ale určitě to stojí za to. Část lidí na to ještě nepřišla, ale já věřím, že i oni to začnou dříve či později řešit.

Martin Pučálka

Lidovky.cz: Tušíte kolik průměrně jedna domácnost utrácí za psa měsíčně?

Dle posledních statistik je to něco kolem 1400 korun měsíčně. Přirozeně záleží na velikosti psa a na tom, co mu chcete dopřát a v jaké kvalitě. Při nákupech kvalitních produktů bude měsíční útrata určitě vyšší.

Lidovky.cz: Jak poznám, že jsem s výběrem krmiva neudělala chybu?

V první řadě je to složení. Pokud bude mít váš pes například problém s obilovinami a vy vyberete krmivo s obilovinami, už zde je chyba. Jsou obecně suroviny, kterým je dobré se vyhnout, pokud chcete kvalitní krmivo. Když už kvalitní krmivo dle složení vyberete, pak jsou důležité 4 faktory - chutnost (ale zde pozor, nejchutnější krmiva mohou mít často přídavky různých umělých dochucovadel, takže jde především o to, aby pes krmivo normálně přijímal, nikoliv o maximální chutnost), kvalita srsti, vitalita a stolice.

Lidovky.cz: Jaký je rozdíl mezi normálním a holistickým krmivem?

Holistická krmiva vycházejí z celostní medicíny a jsou postavena na dvou principech. Za prvé obsahují pouze suroviny, které dávají z pohledu výživy nějaký smysl - je zde absence málo výživných nebo hodnotných surovin jako je třeba pšenice nebo vedlejší produkty a také zde nejsou umělé konzervanty. Druhý princip je v tom, že krmivo samo o sobě by mělo přispívat ke zdraví psa - dle hesla prevence je lepší než péče. Do holistických krmiv se přidávají například bylinky, které mají řadu pozitivních přínosů.

Lidovky.cz: Jaký je rozdíl mezi prémiovým a superprémiovým krmivem?

Legislativa toto nijak neurčuje, takže není úplně vhodné se tímto řídit. Tímto označením zpravidla výrobce odlišuje od sebe své dvě řady, aby zákazníkovi jasně řekl, která je lepší. Obecně pak platí, že rozdíly mezi běžnými a kvalitními krmivy jsou už ve specifikaci surovin - čím více jsou suroviny specifikované (můžete si za nimi představit konkrétní potravinu), tím bude krmivo kvalitnější. Neplatí to absolutně, ale pro první posouzení je možné toto kritérium použít.

Lidovky.cz: Jak škodí psům a obecně zvířatům obilí v krmivu?

Problematika obilovin se týká striktně psa a kočky, což jsou původně zvířata masožravá (u kočky to platí dodnes). Obiloviny a zvlášť se jedná o pšenici, nemusí psovi nebo kočce vůbec vadit, ale je to surovina, která je ze surovin pro krmiva nejlevnější a je také výživově málo hodnotná - je hůře stravitelná a má vyšší glykemický index. Proto by ji kvalitní krmivo obsahovat nemělo. U dalších obilovin je to už trochu věcí diskuze, zda jsou více nebo méně vhodné. Je ale celá řada psů, kteří špatně tráví lepek nebo jsou na něj alergičtí a pak se musíte vyhnout valné většině obilovin s výjimkou rýže nebo hnědé rýže.

Lidovky.cz: Mohou zvířata lidské jídlo?

Pes nebo kočka by neměli jíst lidské jídlo (pokud se nebavíme o jednotlivých surovinách). Lidské jídlo obsahuje zpravidla hodně cukru a celkově sacharidů, méně živočišných složek a také celou řadu dochucovadel a hodně soli, která je pro psa toxická už v menším množství než u člověka.

Lidovky.cz: Co si myslíte o trendu krmení metodou barf? Je možné že taková strava dodá psovi všechno, co potřebuje?

Je to určitě jeden z alternativních způsobů. Stejně jako ostatní způsoby krmení má i tento způsob jistá úskalí. Především je to fakt, že musíte mít poměrně detailní znalosti o výživě psa a o jednotlivých surovinách. Především v období růstu musíte hlídat příjem mikro prvků jako je vápník nebo fosfor, ale i stopových prvků jako jsou měď nebo železo. Z mého pohledu je tedy docela složité vymyslet krmnou dávku tak, aby byla skutečně vyvážená. Navíc je zde i problém s logistikou - musíte maso a živočišné složky rozporcovat, zamrazit a včas vyndat z mrazáku. Ale jsou skutečně případy psů, kdy je tento způsob, například ze zdravotních důvodů, určitě dobrou volbou. Jinak bych volil běžné způsoby krmení - například granulemi.

Lidovky.cz: Jaké jsou aktuální trendy ve výživě psů a koček?

Těch trendů je hned několik. Celý svět postupuje kupředu a výživa s ním. V lidském stravování je spousta změn a s nimi jdou ruku v ruce i změny ve výživě psů a koček. Část lidí si už uvědomuje, že kvalitní strava je skutečně nezbytné pro dobrý zdravotní stav psa nebo kočky - takže řeší složení. Více se s krmivy experimentuje - lidé častěji střídají příchutě krmiva nebo míchají konzervy a granule do jedné krmné dávky dohromady. Také chtějí, aby krmivo bylo vyrobeno ze surovin z důvěryhodných zdrojů.

Lidovky.cz: Poslední dobou se na trhu vyskytují různé lososové, lněné, a i jiné oleje, které se přidávají do krmiva. Co si o tom myslíte, případně kdy a jaký je vhodné použít?

Na trhu je celá řada kvalitních doplňků stravy. Oleje jsou jednou z nich. Je možné je přidávat do granulí pro zatraktivnění krmné dávky. Jsou bohatými zdroji omega 3 a omega 6 nenasycených mastných kyselin, které jsou v krmivu často méně obsažené. Navíc obsahují zpravidla větší množství vitaminů rozpustných v tucích a antioxidantů, takže jejich použití je velmi prospěšné. Speciálně bych je doporučil pro psy nebo kočky, kteří mají problémy se srstí, případně mají velké fyzické zatížení, protože tuky mají v sobě hodně energie. Z toho důvodu je ale nutná obezřetnost u psů, kteří mají tendenci k nadváze.

Lidovky.cz: Měli bychom teď na zimu nějak více z pohledu stravování pečovat o své mazlíčky?

Ideální je se o stravu starat zodpovědně celý rok. V rámci zimy je nutné rozlišit mezi psy, kteří žijí uvnitř a těmi, co jsou venku. V případě psů, kteří žijí uvnitř je nutné více hlídat jejich váhu. Zpravidla s nimi chodíme méně ven a mají menší energetický výdej a je zde větší tendence k nadváze. U psů venku je to naopak. Musí se připravit na chladnější počasí a vytvořit si dostatečnou podkožní vrstvu tuku, takže je optimální krmnou dávku trochu zvýšit a ideálně třeba přidat výše zmíněné oleje.