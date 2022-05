Jste to, co jíte. Vzdělanější lidé se stravují zdravěji a pijí méně alkoholu, říká antropoložka

Konečně je tady sezona, kdy se můžeme setkávat s blízkými u dobrého jídla pod širým nebem. Jídlo je neoddělitelnou součástí společenského života, kultury i náboženství. Své o tom ví Eva Ferrarová, jediná antropoložka jídla v Česku, autorka publikací o provázanosti stravovacích zvyklostí s kulturou a pedagožka Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Kdy jste se naposledy dobře najedla?

V neděli. Po dlouhé době jsem připravila zvěřinu, měli jsme dančí s karlovarským knedlíkem a omáčkou.

Každý se ptá, co je to za obor, kterému se věnujete – antropologie jídla. Můžete jej přiblížit?

Antropologie jídla je věda, která zkoumá propojení člověka s jídlem v čase a prostoru prizmatem kultury. Snaží se odpovědět na otázku, proč jíme právě to, co jíme.