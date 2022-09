Aby se běžně dostávaly informace o růstu hub do hlavních zpráv? V tom jsou Češi výjimeční, říká mykolog

Houbám se věnuje ve svém profesním životě, při dotazu na oblíbené houbové jídlo ale prozrazuje, že nejraději je má sušené, čerstvé prý až tak nemusí. „Ale masáka si najdu, líbí se mi, že je ta houba jemná, rád si ji dám s kmínem,“ říká. „Mám rád také dršťkovou polévku z hlívy nebo houbu zvanou korálovec.“ Ta se dá, stejně jako hlíva, pěstovat i doma. Takovému přístupu ovšem chybí ono vzrušení, které každoročně zažívají tisíce houbařů, když vyrážejí do lesů.

Jak hodnotíte letošní houbařskou sezonu? Je slabší?

Ano, letos je to slabé. Průběh teplot na začátku roku byl poněkud zvláštní a pak byla část jara suchá. Na růst hub má vliv celá řada faktorů, kterým ne zcela rozumíme, ale negativní jsou vždy nízké srážky a velké kolísání teplot.

Platí tedy jednoduchá představa, že když prší, tak rostou?

Je to základní předpoklad, ale není to všechno. Můžeme spekulovat, že je důležité i rozložení srážek na jaře, kdy se rozvíjí podhoubí. Teď na konci léta a začátku podzimu jde hlavně o deště. Podzimní houby jsou už na chlad adaptované. Ale ono je to s těmi faktory složitější, ve skutečnosti u nás neexistuje nějaké dlouhodobé pozorování toho, jaké z nich mají na růst hub vliv a jaké podmínky by byly optimální. Kromě toho, každý rok se více či méně daří tomu či onomu druhu. Předpovídat růst hub je pro nás tak trochu jako věštění z křišťálové koule.