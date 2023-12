Řekli, kotě, běž domů a vrať se s rodiči, vzpomíná šéfka Plzeňské filharmonie na první setkání s violoncellem

Hra na violoncello a stovky vystoupení doma i v různých koutech světa, Dvořákův violoncellový koncert i Armstrongův What a Wonderful World či účinkování se skupinou The Residents, ale stejně tak plavání do rytmu, vyváření pro radost i ze stresu nebo degustování vín i termálních minerálních pramenů – to všechno, a nejen to, patří k Lence Kavalové.

A pochopitelně také Plzeňská filharmonie, v jejímž čele stojí již téměř patnáct let. Tehdy byla první ženou, která u nás začala řídit velký symfonický orchestr. Dnes je nejdéle sloužící šéfkou tohoto hudebního tělesa, a dokonce první ženou, která zastává pozici předsedkyně Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR. Naše povídání se ale zdaleka neomezilo na svět klasické hudby. Popravdě řečeno, byla by to velká škoda.

Lidovky.cz: Jste manažerka velkého hudebního tělesa – a také aktivní hudebnice, vystudovala jste hru na violoncello. Proč jste si vybrala právě tento nástroj?

Jako malá holka jsem utekla z mateřské školy, abych se přihlásila do hudební školy. Snad jako každé dítě jsem chtěla být klavíristkou nebo zpěvačkou. Ale řekli mi: Co takhle violoncello?