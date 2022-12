Rybí vnitřnosti jsou delikatesa. Nechte kapra přes noc v citronu, nebudete chtít jíst nic jiného, říká šéfkuchař

Martin Makovička pochází z jihočeské Třeboně, není proto překvapením, že na jeho štědrovečerní tabuli nebudou chybět smažené řízky z poctivého třeboňského kapra. Kariéru odstartoval ve vyhlášené restauraci Šupina a Šupinka, kde se naučil zpracovat rybu do posledního kousku včetně vnitřností, z nichž se může stát hotová delikatesa. Další techniky se učil v zahraničí, v michelinských restauracích v Irsku a Kanadě, a získané zkušenosti nyní využívá ve vlastní restauraci Vallmo, která se letos stala nejlépe hodnoceným pražským podnikem na Mapách Google.

Vallmo znamená ve švédštině mák a ten je tu taky častou součástí menu – stejně jako české sladkovodní ryby připravené moderním způsobem. „Mým cílem je lidem dokázat, že kapr a další lokální ryby můžou být pochoutka,“ říká mladý šéfkuchař.

Lidovky.cz: Budete připravovat kapra na máku?

Nebudu. Mák k rybám podle mě moc nejde. My sice v restauraci mák k rybě také máme – makovou tartaletku s rybí pomazánkou –, to je ale, jako byste si namazala rybí pomazánku na rohlík s mákem. To funguje. Jinak ne. Dělá se sice například candát na máku, tyto chuťové kombinace ale moc nevyhledávám.

Lidovky.cz: Jaké chutě si pojíte s Vánocemi?

Spíš vůně. Koření na svařák jako skořice nebo badyán… Jinak klasicky bramborový salát a kapra.