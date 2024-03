Lidé nejsou ochotni práci cukráře ocenit. Osobně mě to uráží, říká makronkový král Vlad Ryasnyy

Je mu teprve pětadvacet let, patří ale k nejlepším tuzemským cukrářům. Je to i díky tomu, že k cukrařině přistupuje jako k vědě a sladkému řemeslu rozumí do posledního technického detailu.

Se stejným zápalem se zaměřil i na francouzské makronky. Populární pestrobarevné sladkosti dobyly svět a v posledních letech i Česko. Podmanily si nejen gurmány, ale i cukráře, pro které představují mnohé výzvy.

Vlad Ryasnyy se jim také rozhodl postavit – a povedlo se. Výsledkem je vlastní cukrářská výroba a také kniha věnovaná ryze makronkám. Ta poskytuje zaručený návod na to, jak tyto rozmarné cukrovinky zkrotit.

Lidovky.cz: V souvislosti s makronkami se setkávám s výrazem posedlost. Jste jimi také posedlý?

Kdybych nebyl, nemohl bych je dělat každý den. V době, kdy jsem se o ně začal zajímat, nebyly ještě moc k sehnání. Nemohl jsem ochutnávat, a tak jsem si je musel dělat sám.

Na makronkách mě nejvíc baví jejich různorodost. To je důvod, proč jsem se do nich zamiloval. Nemusíte upéct jeden velký dort s jednou příchutí, ale několik maličkých výrobků – a každý bude jiný.

Lidovky.cz: V Česku se makronky objevily asi před deseti lety. Proč kniha vznikla až teď?

To je pravda, v Česku a na Slovensku zatím boom neopadl – a podle mě nikdy ani neopadne. Je to neuvěřitelně populární výrobek. Nejen pro konzumenty a cukráře, ale i lidi, kteří jen tak zkouší něco upéct.

Makronky může dělat každý. Nepotřebujete žádné speciální vybavení, jenom kuchyňský robot a cukrářský sáček. Lidi taky láká, že jde o složitější dezert – představuje pro ně určitou výzvu.

Na trhu ale doposud nebyla kniha zaměřená ryze na makronky. Když jsem viděl na internetu všechny různé a ne úplně vhodné rady, řekl jsem si: Pojďme vysvětlit od A do Z, jak se to opravdu dělá. Pečení tak bude pro lidi jednodušší.

Lidovky.cz: Makronky jsou opředené mnoha mýty. Je na nich zrnko pravdy?