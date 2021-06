Jeho velká výstava láká davy, on žije už deset let v izolaci. Kdo je tajemný plzeňský malíř Siegfried Herz?

Podivuhodná situace. Zda zdmi pražské galerie DOX byla od loňské zimy připravena výstava, na kterou kvůli pandemii nemohl nikdo přijít. Téměř nikdo nemá šanci potkat se tváří v tvář ani s jejím autorem, malíř žije už víc než deset let v dobrovolné izolaci. Umělec stranící se okolního světa si říká Siegfried Herz.

Výstava s poetickým názvem O lásce se mohla před třemi týdny konečně otevřít a do jejích prostor zamířili první návštěvníci. Už nyní je zřejmé, že je Siegfried Herz senzačním objevem, jaký tady dlouho nebyl. Přibližme si cestu, která k němu vedla, a to, co víme o tajemném muži ukrývajícím se za zvláštním pseudonymem. Je to pozoruhodný příběh.