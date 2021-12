‚Šijeme v Čechách, což se ukázalo jako největší oříšek.‘ Po Albi a pekárnách Kokeš zacílil na sportovní módu

Podnikatelský příběh vyškovského rodáka Antonína Kokeše by vydal na knihu. Několikasetstránkovou. Její začátky by vás přenesly zpátky do 90. let, kdy jako vysokoškolský student prodával na Staroměstském náměstí zahraničním turistům pohlednice s motivy Prahy. Z nevinně vyhlížejícího projektu dvou nadšených studentů, Antonína Kokeše a jeho spolužáka a pozdějšího společníka Jaromíra Kovaříka, jenž dnes působí ve vydavatelství deskových her Mindok, se rok po sametové revoluci zrodila úspěšná česká firma Albi.

Dnes kromě tuzemska působí i na Slovensku a v Polsku a má ambice proniknout i na skandinávský trh. Albi má v nabídce nejen pohlednice, ale zejména společenské hry, oblíbené dětské interaktivní knížky Kouzelné čtení a další dárkové předměty.