To nejlepší z archivu Lidovek. Co by nám Shakespeare záviděl, odhaluje Martin Hilský

Spojení Hilský–Shakespeare naskočí v hlavě automaticky každému, kdo občas zabloudí do divadla nebo si před spaním zalistuje v některém z děl anglického velikána. Profesor Martin Hilský do češtiny přebásnil kompletní dílo Williama Shakespeara, divadelní hry v jeho překladu se hrají po celé republice a tištěné překlady čtyři sta let starých textů se – světe div se – stabilně těší mimořádnému čtenářskému zájmu. O Shakespearovi mluví Martin Hilský s nelíčeným zápalem a také s jiskrou v oku, která prozrazuje, že tento dokonalý gentleman má v sobě i cosi poťouchlého, co mu umožňuje dokonale porozumět barvitému panoptiku shakespearovských postav.

V čem si se Shakespearem nejlíp rozumíte?

Určitě v humoru. V tom Shakespearově nacházím veliké porozumění, tam jsme skutečně stejná krevní skupina. Miluju především slovní humor, a i když to možná není na první pohled zřejmé, jsem v jádru komediant, od dětství jsem byl. A určitě je nám společný i zájem o obrovskou šíři lidských povah, pochopení pro člověka a jeho slabosti.