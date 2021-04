Módní svět přišel o legendu. Alber Elbaz učinil ze značky Lavin zářící hvězdu

Svět módy přišel o návrháře, pro jehož tvorbu byla typická radost. Radost z módy, potěcha z materiálu, nadšení tvořit a dělat svým řemeslem potěšení druhým. Designer Alber Elbaz zemřel v sobotu ve věku 59 let v pařížské nemocnici, kde podlehl covidu-19. O jeho smrti informovala společnost Richemont, která podporovala Elbazův poslední módní projekt.

Odešel výrazný módní tvůrce a vizionář sršící energií. Odešel ale také milý člověk, což je v módním průmyslu, kde přetvářka bývá součástí outfitu, výjimečný úkaz. Elbaz byl pro svou srdečnost milovanou postavou módního světa. Charakterizovaly ho nedbale uvázaná vázanka, nadváha a hranaté brýle, stejně jako kariéra plná met a pádů.



Alber Elbaz se narodil v Maroku a vyrůstal v Izraeli. Jeho matka byla malířka, otec se živil jako kolorista v kadeřnickém salonu. Vystudoval design a v 80. letech odešel do New Yorku. Začínal jako stážista ve svatebním studiu, zkušenosti později sbíral asistencí u návrháře Geoffreyho Beena. Následně odešel do Paříže a pracoval pro studio Guy Laroche. Stal se dokonce kreativním ředitelem domu Yves Saint Laurent, ale po třech sezonách značku koupila skupina Gucci. Její vedení Elbaze vyhodilo a na jeho místo dosadilo návrháře Toma Forda.

Jenomže krátce na to podnikavý Elbaz potkal čínskou mediální magnátku Shaw-Lan Wang a přesvědčil ji, aby spící značku Lanvin probudila k životu. V roce 2001 byl sice Lanvin nejstarší módní dům ve Francii, ale také zapomenutá značka zanesená prachem. Alber Elbaz z ní učinil zářící hvězdu. Nenavrhoval totiž šokující modely, které by vypadaly pěkně jen na obrázcích. Elbaz myslel na ženy – co potřebují, co chtějí, jak je obléknout tak, aby jim bylo dobře a cítily se krásné. Jeho přehlídky měly karnevalovou atmosféru, kterou značku Lanvin katapultovaly mezi nejsledovanější módní domy v Paříži. Francouzský šarm díky Elbazovi najednou dostal nový modernější šmrnc.

Možná o Alberu Elbazovi slyšíte poprvé, ale jeho rukopis vám bude povědomý. Vždyť právě on navrhoval koktejlové šaty s roztřepenými lemy a výraznými zipy, doplňoval je o masivní náhrdelníky a baleríny. Když to všechno v roce 2010 vytvořil ve spolupráci značky Lanvin s řetězcem H&M, způsobil senzaci. Kvůli jeho šatům s tylovou sukní a koktejlkám s bohatým řasením na ramenou docházelo mezi štendry k potyčkám.

Když byl Elbaz před šesti lety ze svého postu kreativního ředitele Lanvin nečekaně vyhozen, byl to šok. A také následek jeho dlouholetých sporů s paní Wang.

Několik let váhal, co si v módním světě počít. Pod svým jménem navrhl tenisky Converse, líčidla Lancôme, vytvořil řadu zavazadel i parfém. Až na začátku tohoto roku odhalil vlastní projekt s názvem AZ Factory, který měl být velkým návratem Albera Elbaze do módního průmyslu. Chtěl propojit módu a moderní technologie, upustit od sezonních kolekcí a tvořit přímo pro zákaznice různých postav. Jaká je budoucnost celého projektu a zda bude pokračovat i bez Elbaze, zatím investor neprozradil.