Zcela mimořádná situace. Gucci spojil síly s Balenciagou, či spíše jeho návrhy prohnal Gucci filtrem

Letos je tomu přesně sto let, co si Guccio Gucci otevřel ve Florencii obchod s koženými zavazadly. Jedno století uběhlo a z malého kšeftu se stala jedna z nejžádanějších značek současnosti. Vedení Gucci se proto rozhodlo, že k oslavám nevyrobí jen další kolekci, ale vytvoří speciální spolupráci s další značkou. A když plníte žebříčky těch nejžádanějších, samozřejmě že si k sobě vyberete stejně atraktivního parťáka.

A tak se Gucci spojil s dalším velkým módním domem – Balenciagou. Takový krok je v mnohém novinkou. Už jsme si zvykli na mix luxusu se sportovní značkou nebo oděvním řetězcem. Vždyť Gucci letos uhranul svou kolaborací s outdoorovým The North Face, Balenciaga zase před čtyřmi lety spolupracovala s gumovými Crocs. Spojení dvou luxusních domů je ale zcela mimořádné. Na druhou stranu jak Gucci, tak i Balenciaga patří pod společnost Kering a oba jsou tažnými kobylami celé skupiny, a tak bylo jejich kreativní spojení možná jen pouhou otázkou času.



Jenomže ono prý nejde jen tak o nějakou kolaboraci! Kreativní ředitel Gucci, návrhář Alessandro Michele, o kolekci s názvem Aria upřímně řekl, že jen „vykradl“ návrhy Demna Gvasalia, který stojí u kormidla značky Balenciaga. A vskutku! Dlouhovlasý Michele totiž vzal nejslavnější návrhy svého kolegy a dal jim trochu pověstného Gucci třpytu – flitrů, peříček, sametu a křiklavých barev.



Výsledek prezentoval krátký film režisérky Florie Sigismondi a byl plný jezdeckých rajtek a přileb, vysokých bot a bičíků. Sekundovaly jim psaníčka ve tvaru lidských srdcí, bimbající se náušnice v nose a hlavně sametová saka s ostře střiženými rameny. Na slavných kabelkách Gucci se neslo velké B a flitry poseté kostýmky křičely jména obou legendárních domů.

Jenomže má takové spojení dvou návrhářských géniů geniální výsledek? Mnozí o tom pochybují. Po defilé zbyla Čekstajlu jen prázdná pachuť nad představou, jak by asi vypadala skutečná spolupráce Gucci/Balenciaga, v níž by se opravdu střetly kreativní vesmíry Michele a Gvasalia. Ale takové „vykrádačky“ zřejmě pasují do rychlého světa sociálních sítí, který ovládají pěkné obrázky a efektní hashtagy.

House of Gucci

Příjmení Gucci v tuto dobu plní nejen rubriky módních serverů, ale i bulváru. Režisér Ridley Scott totiž natáčí snímek House of Gucci. Zpěvačka Lady Gaga v něm hraje černou vdovu Patriziu Reggiani, která si v roce 1995 najala vraha k zastřelení svého muže Maurizia Gucci. Důvod? Opustil ji kvůli jiné ženě.



Když byli nedávno zveřejněny snímky z natáčení, dědicové si přišli podvedení. „Můj dědeček byl velmi pohledný muž. Jako všichni Gucciové byl vysoký, s modrýma očima, skutečný elegán. Ve filmu ho hraje Al Pacino, který není ani trochu vysoký a podle fotek je spíše tlustý a malý s licousy a velmi ošklivý. Je to ostuda, protože se mu vůbec nepodobá,“ vyjádřila se Patrizia Gucci na adresu slavného herce, jenž je obsazen do role Alda Gucci, syna zakladatele značky.



Kromě Al Pacina to od italské famílie schytala i Gaga. Vražedkyně Patrizia se totiž nedávno pohoršovala nad tím, že herečka neměla ani dostatek té slušnosti, aby se s ní během studia své role osobně setkala. Inu, snad budou pohlední Gucciové s výsledkem listopadové premiéry spokojeni a nebudou případnou újmu řešit po italsku.