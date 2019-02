Trumpová vs. Babišová. Vybrat šaty na takové setkání není jednoduché, říká módní návrhář

Když se potkaly poprvé, obě měly skoro stejné oblečení. V březnu se Melania Trumpová a Monika Babišová setkají znovu. Co se dá od takového setkání očekávat? A jak by se dámy měly obléknout? „Obě dámy jsou velkou vizitkou pro oba národy. Určitě bych zalovil i v lokálních módních značkách, kterými by podle mého názoru celý šedivý svět politiky rozzářily,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz slovenský módní návrhář Pavel Berky.

Lidovky.cz: V březnu se mají znovu setkat Monika Babišová s Melanií Trumpovou. Obě mají poměrně vytříbený vkus. Co se dá očekávat od jejich druhého setkání? Na tom prvním byly obě oblečené skoro stejně.

Můžeme jen doufat, že se dámy tentokrát trochu odvážou a upustí maličko od konzervativnosti.

Lidovky.cz: Vytknul byste něco jejich oblečení na prvním setkání? Nebylo oblečení přeci jen trochu usedlé?

Oboje šaty byly hezky střižené. Šedivou barvou se máloco může pokazit, tudíž dámy šly na jistotu. Zdálo se mi však, že byly maličko usedlejší, k čemuž přispěly i vázanky kolem krku, dlouhý rukáv a délka do půli lýtek. A když už vázanka, volil bych rafinovanější uzel, aby dáma nepůsobila jako letuška.¨

Lidovky.cz: Jak je složité vybrat šaty pro takovou příležitost? Konzultují týmy stylistů barvy, střihy či délku šatů?

Stoprocentně. Není to vůbec jednoduché. Konzultují se všechny detaily se stylingovým týmem, který musí dokonale ovládat i etiketu.

Lidovky.cz: Která z nich má podle vás větší cit pro módu?

Obě jsou velice krásné ženy, za kterými ale bezesporu stojí i tým profesionálních stylistů, kteří jim radí, jak se na dané příležitosti správně obléci. Takže je velmi těžké posoudit jejich vlastní vkus. Ale z mého pohledu se mi zdá, že Melania Trumpová bude s citem pro módu maličko dále.

Lidovky.cz: Co byste jim poradil? Máte nějaký tip?

U Moniky bych se nebál i výraznějších barev. Volil bych i například sofistikovanější střihy. Obě dámy jsou velkou vizitkou pro oba národy. Určitě bych zalovil i v lokálních módních značkách, kterými by podle mého názoru celý šedivý svět politiky rozzářily.

Lidovky.cz: Která první dáma na světě se podle vás obléká (nebo oblékala) nejlépe?

Za mne určitě Michelle Obamová. Líbí se mi, že se nikdy nebála experimentovat s barvami. Ale nakonec je stejně nejdůležitější, jaký člověk je, a jak působí na lidi. A právě u Michelle se její osobnost a styl krásně prolíná.