Pes je nový člověk. Majitelé už nejsou „panička“ či „páníček“, ale mamka s taťkou

Petře, to už ale přestává všechno, hubuje na celou ulici mladá žena a pokračuje: „Takhle se courat, já na tebe čekat nebudu, už mě to nebaví. Jdu bez tebe.“ Člověk by si pomyslel, že Petr to nemá s partnerkou, která pro něj nezná vlídného slova, asi moc lehké. Jenže ouha. Kam až oko dohlédne, žádný muž patřící k nasupené osobě není. Jen u kmene stromu cosi s velkým zaujetím očichává jack russel teriér. Na krku obojek s výrazným nápisem Petr. Zdaleka to není jediný psík, který dostal lidské jméno. Ulice českých měst i venkovské cesty brázdí čtyřnozí Otíkové, Václavové, Karlové, Františkové a fenky Terezky, Adélky, Rozárky, Kačenky či Elišky. Skutečně už odzvonilo Alíkům, Brokům a Ťapkám? Co volba psích jmen říká o majitelích a jak se změnil vztah člověka a psa?