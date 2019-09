Izraelští vědci prý přišli na způsob, jak pozastavit běh ženských biologických hodin

JERUZALÉM Vědci z Jeruzalémské univerzity oznámili objev nového genu, který se vyskytuje u červů a upravuje průběh dozrávání samičích vajíček. Doufají tedy, že podobný gen by mohli najít i u žen.

Jakmile se začne blížit 30. rok života, většina žen začne více naslouchat svým biologickým hodinám a hodnotit své možnosti na početí. Ve skutečnosti začínají ženská vajíčka dospívat zhruba mezi 10. až 15. rokem. Postupem času však začnou stárnout a jejich kvalita slábne. Kritickým věkem je pak podle vědců 35. rok života ženy, po kterém se kvalita vajíček skokově zhoršuje. Starší buňky z těchto vajíček jsou pak hlavním důvodem komplikací při porodu nebo potratů, píše deník The Times of Izrael.

I přesto, že při umělém oplodnění mají doktoři možnost vybrat pouze ta nejkvalitnější vajíčka, jsou u žen přes 35 let mnohem vyšší rizika, že dítě z jejich vlastního vajíčka nebude zcela zdravé. Ženy starší 40 let pak nesou rizika ještě výrazně vyšší. Z toho důvodu se při umělém oplodnění užívají i vajíčka dárkyň.

Vzhledem k faktu, že se rapidně zvyšuje průměrný věk prvorodiček v západním světě, je důležité hledat způsoby, jakými bychom mohli zpomalit dozrávání vajíček. Co kdyby prostě ženy mohly zmáčknout tlačítko pauza? Co když existuje způsob, jakým pozastavit stárnutí ženských vajíček? Tým izraelských vědců se vydal touto cestou. Ve studii vydané ve vědeckém magazínu Genetics, pak izraelští vědci ve spolupráci s týmem z Harvardské univerzity uveřejnili objev „spínače“, který by mohl fungovat.



Gen zodpovědný za dozrávání vajíček

Doufají tak, že tento vědecký průlom pomůže ženám prodloužit jejich plodný věk a navýšit kvalitu jejich vajíček i po 30. či 40. věku života.



Dozrávání vajíček vědci zkoumali u škrkavek, které jsou lidem i přes svou malou velikost genově blízké. Mají totiž stejný počet genů jako lidé, tedy 20 000 a jejich vajíčka dozrávají zhruba za jeden den. Vědci po dobu výzkumu sledovali u škrkavek vývoj všech 20 000 genů a objevili, že jeden z nich, pojmenovaný „ogr-2“ upravuje cyklus dozrávání vajíček a je zároveň propojený biochemickým spouštěčem označeným zkratkou „MAPK“ (MAP Kinase), který zahajuje nebo utlumuje spoustu dalších vývojových procesů v těle škrkavek.



Přitom, když byl tento gen z těla škrkavek odstraněn, jejich plodnost rapidně klesla a kvalita jejich vajíček se snížila na úroveň starších jedinců. Nyní vědci zkoumají, zda se může to stejné povést i u lidí a pomoci tak starším ženám otěhotnět. Lidé mají rovněž spouštěč MAPK, zatím ale není jisté, jak přesně funguje. Výzkum je tedy stále na samém počátku. Pokud ale bude zjištěn aktivátor genu ogr-2 i u lidí, otevře se cesta k otěhotnění pro mnoho žen, které nyní tuto možnost nemají.