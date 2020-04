Jak se v těchto dnech ubránit přejídání ze stresu?

NEW YORK Stresové přejídání je věcí, se kterou se řada lidí pravidelně potýká i za normálních okolností. Ale v náročných dobách, jako je nynější pandemie nemoci covid-19, tento problém postihuje dokonce i ty, kdo obvykle nezahání úzkost či jiné emoce jídlem, napsal zpravodajský server CNN.

„Mám pocit, že bych si měla držet společenský odstup od své lednice,“ řekla Lisa C., která si nepřála zveřejnit celé příjmení. Tato právnička, která nyní pracuje z domova, dodala, že „sejít dolů po schodech pro jídlo a zase vyjít nahoru“ je jediný pohyb, který nyní provozuje.

Lisa není jediná, koho trápí podobný problém. „Mám dojem, jako bych posledních deset dní pořád jenom něco jedla,“ uvedla Liliana Fazendeirová, která je doma s dvouletým synem od doby, co přestaly fungovat jejich jesle.



„Za poslední dva týdny, co jsem doma, jsem si uvědomila, že se uklidňuju tím, že tu a tam popadnu něco malého sladkého a k večeři si přidávám další porci,“ řekla Natalie Santos Fergusonová z Baltimoru v Marylandu. „A k tomu navíc pořád něco peču, a to taky nepomáhá. Nechci, aby děti viděly, jaké mám obavy, a tak aby mi nepovolily nervy, popadnu nejbližší laskominu, abych se cítila dobře,“ dodala Fergusonová.

Zajídání stresu

„Když jsou lidé, co jsou zvyklí zajídat stres, celý den v kanceláři a dělají stresující práci, může to pro ně být úleva, když přijdou domů a dají si něco, co pro ně není zdravé. Ale když jsou doma, mají k tomuto jídlu přístup celý den,“ řekla registrovaná dietoložka Bonnie Taubová-Dixová, autorka knihy „Než to sníte, přečtěte si to, anebo od etikety na stůl“, která také založila webovou stránku BetterThanDieting.com.



Ať už je to váš první boj se zajídáním stresu, anebo vás znepokojuje, že tímto způsobem čím dál tím víc řešíte své emoce, měli byste vědět, že existují způsoby, jak to zvládnout. A dobrou zprávou je, že to nemusí znamenat vzdát se oblíbených laskomin.

V první řadě se naučte kontrolovat spouštěče. Zkuste si uvědomit, co zvyšuje váš stres, a pak vytvořte plán, jak se ho vyvarovat, radí newyorská dietoložka Martha McKittricková. Ať už jde o sledování zpráv nebo rozhovor s přáteli nebo příbuznými, kteří vás iritují - je důležité najít způsob, jak podobné spouštěče minimalizovat. „Zkuste například omezit množství zpráv, na které se podíváte, nebo říct kamarádovi, že máte jen pět minut,“ radí.



Pokud si nejste jisti, co vaše úzkosti spouští, začněte si vést stravovací deník, který může pomoci odhalit vaše stresové stravovací vzorce, míní dietoložka Carolyn O’Neilová. „Zapisujte si do něj, co jíte, kdy, kolik, jestli jste u toho seděli nebo stáli, a s kým.“

Čokoláda, brambůrky, víno

Neodpírejte si své oblíbené lahůdky. Nyní není vhodná doba vzdávat se jich. Jídlo je víc než jen výživa - je to také radost. A očekávat, že se vzdáte toho, co může být jedna z posledních radostí, které ještě zbyly, je dost nerealistické a hlavně zbytečné.



„Ať je to sýr, čokoláda, brambůrky nebo víno, nevykazujte své oblíbené věci z kuchyňského království,“ dodala O’Neilová. „Nikdo by se neměl peskovat za věci, které by normálně neudělal. A také to není vhodná doba pro přísnou dietu.“

Je ovšem důležité vytvořit si zdravý vztah se svými oblíbenými potravinami, abyste měli všechno pod kontrolou a vyhnuli se stresovému přejídání a přibývání na váze. To zahrnuje i jejich konzumaci v rozumných dávkách. Pomůže, když si je předem rozdělíte na porce - třeba velký sáček brambůrků do několika menších zipových sáčků, abyste ve stresu nespořádali celé XXL balení.