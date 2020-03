Katastrofa začala nenápadně. Nakonec španělská chřipka před sto lety zabila až 50 milionů lidí

Právě před sto lety se svět vzpamatovával z poslední vlny největší pandemie v historii lidstva. Španělská chřipka zabila v letech 1918 až 1920 mezi 20 a 50 miliony lidí, víc než první světová válka. Onemocněla třetina světové populace. Co si lidstvo z této katastrofy vzalo? A co má společného se současnou pandemií?

Katastrofa začala nenápadně. Už v zimě na přelomu válečných let 1916 a 1917 ošetřili ve Vídni v c. k. Vilemínině nemocnici sto pacientů s těžkou chřipkou, ale nemocní se objevují i v Lipsku, Štrasburku či Královci (Kaliningradu). V září 1916 zasáhne chřipkový virus Buenos Aires a odtud se rozšíří do celé Argentiny. Starší lidé mají ještě v paměti „ruský katar“ z let 1889–93, který po celém světě zabil zhruba milion lidí. Protože je však v plném proudu válečné dění, předzvěstem nové epidemie, jež se posléze změní v pandemii, zprvu skoro nikdo nevěnuje pozornost.



Pak se ale cosi změní. Z různých částí Evropy i Ameriky začínají chodit zneklidňující zprávy o nemoci, která postihuje zejména vojáky. Zprvu nemá ani jméno.

Historik medicíny a autor knihy Španělská chřipka – Příběh pandemie z roku 1918 Harald Salfellner (Vitalis, Praha 2018) nastiňuje tři možné scénáře původu chřipkové epidemie z konce první světové války, z nichž každý má své zastánce v odborné veřejnosti: mohla přijít z Číny, z Ameriky, nebo z vojenských táborů na západě Francie. Ať tak či onak, na jaře a v létě 1918 už chřipka řádila v Evropě i v Americe. Zatím si však nežádala mnoho mrtvých. První vlna se zdála být mírná a oběti byly především z řad amerických vojáků ze základny v západofrancouzském přístavu Brest.

Smrtící podzim

Jenže pak udeřila druhá, smrtící vlna chřipky. Přišla na přelomu léta a podzimu 1918 a už měla i jméno: španělská.