Měli by být v bezvědomí, vypadají však v pořádku. Lékaře zaráží zvláštní efekt u pacientů s koronavirem

Koronavirus připravuje vědcům stále nové otázky ohledně jeho fungování v lidském organismu. Lékaři nyní zaznamenávají případy pacientů, kteří mají mimořádně nízké hladiny kyslíku, nevysvětlitelně ale nadále komunikují a zdánlivě jsou v dobré stavu. A to i přesto, že v obvyklých případech podobná čísla způsobují bezvědomí či dokonce smrt.

Zatímco obvyklé hodnoty nasycenosti krve kyslíkem se u zdravých lidí pohybují okolo 95 %, doktoři se na pohotovostech nyní setkávají s případy patientů, kteří mají nasycenost kyslíkem okolo 70 či 80 procent, někteří jsou dokonce pod 50 procenty, informuje server The Guardian. Nedostatek kyslíku v těle, neboli tzv. hypoxie, ohrožuje životně důležité orgány jako srdce či mozek. A obvykle již u hodnot okolo 75 % nasycenosti kyslíkem dochází ke ztrátě vědomí.

Nenápadnost může souviset s tím, jak tělo hypoxii detekuje. To, co způsobuje, že se lidem špatně dýchá, je registrace zvyšující se hladiny oxidu uhličitého. Ta obvykle během hypoxie stoupá s tím, jak se ho tělo není schopné efektivně zbavovat. A zdá se, že pacienti s covid-19 jsou specifičtí v tom, že u nich nenastává tato reakce, píše The Guardian.

Fenomén takzvané „tiché“, či také „štastné hypoxie“ tak mate lékaře a přináší další otázky ohledně přesného působení viru na tělo. Například doktor Jonathan Bannard-Smith z nemocnice v Manchesteru to podle citovaného serveru považuje za příklad velmi abnormální fyziologie. Zatímco jiná respirační onemocnění mohou stav nedostatku kyslíku také vyvolat, pacienti obvykle bývají viditelně velmi nemocní. „Se zápalem plic nebo plicní embolií by neseděli na posteli a nepovídali si s vámi,” říká doktor Mike Charlesworth, anesteziolog z manchesterské nemocnice.

„Prostě tomu nerozumíme. Nevíme, jestli to způsobuje poškození orgánů, které nejsme schopni detekovat. Nerozumíme, jestli to tělo kompenzuje.” Sám Charlesworth onemocnění covid-19 prodělal a tvrdí, že sám pravděpodobně prošel i hypoxií. Popisuje, že v době, kdy ležel v posteli s kašlem a horečkou, u něj nastal stav blouznění, ve kterém odesílal ze svého mobilu zvláštní zprávy a podle jeho manželky měl tmavší rty. Zpětně říká, že v té době měl odjet do nemocnice.

Anestezioložka z londýnské nemocnice vypovídá o případu pacientky, která přišla na pohotovost a tvrdila, že je jí zima. Když jí změřili hladinu kyslíku, přístroj ukazoval pouhých 30 %. „Samozřejmě jsme si mysleli, že je to chyba, protože pacienti mají obvykle velkou pravděpodobnost hypoxické zástavy srdce.“ Po odebrání vzorku krve se ukázalo, že je její krev velmi tmavá a hladina kyslíku v ní odpovídala hladinám, které mají lidé zvyklí žít ve velmi vysokých výškách.

Zánět plic, kterým nakažení koronavirem trpí, přirozeně omezuje přísun kyslíku do krve. Zároveň byly již zaznamenány případy, kdy koronavirus způsobil krevní sraženiny. Ty mohou být zodpovědné za některá náhlá úmrtí. Jak přesně virus tyto efekty způsobuje, ale zatím není jasné.