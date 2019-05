Nová generace fake news. Umělá inteligence od Samsungu rozmluvila Monu Lisu i mrtvého Dalího

MOSKVA Společnost Samsung vyvinula nový druh umělé inteligence. Ta je schopná z obyčejné fotky udělat video, na němž ožívají postavy z fotek či obrazů. Kromě dobrého pocitu z technologického triumfu se ale zároveň jedná i o možný důvod obavám. Tento software by se totiž velmi snadno mohl stát nástrojem pro tvorbu fake news.

Inženýr Egor Zacharov z ruské laboratoře pro umělou inteligenci společnosti Samsung popsal celý vývoj softwaru podrobně popsal. Systém prošel zdlouhavým procesem „učení“ na základě obrovského množství videí, díky nimž dokáže z obrázku vytvořit poměrně realistický videozáznam, píše server Interesting Engineering.

Pro ukázku nechali vývojáři rozmluvit například obraz Mony Lisy od Leonarda da Vinciho, ale i Salvadora Dalího či Marilyn Monroe.

Nárůst fake news

Mnozí kritici se však obávají, že by se mohl software dostat do špatných rukou. Falešná videa se totiž velmi snadno dají využít jako politická zbraň. Lidé mají stále problém odhalit i běžné falešné zprávy v podobě nepravdivých textů či fotomontáží. Falešné videonahrávky mluvících lidí generované umělou inteligencí, takzvané „deepfakes“, jsou však na úplně jiné úrovni a mohly by lidi, kteří nekriticky přijímají důkazy v podobě videa, zmást daleko snáze. Jedná se totiž o na první pohled věrohodný materiál.

V loňském roce například uživatelé v Belgii šířili internetem video, na kterém americký prezident Donald Trump přímo do kamery říká, že „měl koule na to odstoupit od Pařížských klimatických dohod a vy byste je měli mít také.“ Video vzbudilo velký rozruch a rychle se stalo virálním. Nechala ho vytvořit místní vlámská Socialistická strana. Údajně předpokládali, že špatná kvalita videa všem prozradí, že se jedná o podvod, jenže se spletli.