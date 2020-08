Trpasličí planetka Ceres je Zemi podobnější, než si vědci mysleli. Může tam být i život, říká český astronom

Ceres, trpasličí planeta, která obíhá kolem Slunce v obrovském pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem, je mnohem menší než Země, přesto jsou si v lecčems podobné. Zjistili to vědci z NASA v rámci mise Dawn (česky Úsvit), kteří pod povrchem vesmírného tělesa objevili dokonce slaný oceán. „Oceán na povrchu mohl v minulosti umožňovat vznik života,“ říká pro server Lidovky.cz astronom Petr Scheirich.

Ceres i Země se vytvořily z podobných materiálů v naší sluneční soustavě. Poté, co výzkumníci prošli tisíce obrázků z kosmické lodi Dawn NASA, která obíhá Ceres od roku 2015, spatřili zde mnoho formací, jež jsou k vidění i na Zemi.

Kosmická loď NASA Dawn umožnila mimořádné detailní pohledy. Vědci tak zjistili, že světlé oblasti na Ceresu jsou ložiska tvořená většinou uhličitanem sodným, tedy směsí sodíku, uhlíku a kyslíku. Pravděpodobně pocházejí z kapaliny, která pronikla na povrch a odpařila se, čímž zanechala vysoce reflexní solnou kůru.



Stále však nebylo možné určit, odkud kapalina pochází. Teprve na konci mise dospěli vědci analýzou shromážděných dat k závěru, že kapalina pochází z hlubokého zásobníku slané vody nebo vody obohacené solí. Studiem Ceresovy gravitace se dozvěděli více o vnitřní struktuře trpasličí planety a byli schopni určit, že nádrž na solanku je asi 40 kilometrů hluboká a stovky kilometrů široká.



Ceres nemá užitek z vnitřního zahřívání vytvářeného gravitačními interakcemi s velkou planetou, jak je tomu v případě některých ledových měsíců vnější sluneční soustavy. Nový výzkum, který se zaměřuje na Ceresův kráter Occator – domov nejrozsáhlejších světlých oblastí – potvrzuje, že Ceres je přinejmenším stejně bohatý na vodu jako jiná ledová tělesa v kosmu.



V Astronomickém ústavu Akademie věd ČR je nejpovolanějším odborníkem na podobný druh vesmírných těles jako Ceres Petr Scheirich. Význam objevu v rámci mise NASA s názvem Dawn (česky Úsvit) přiblížil pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Co znamená objev slané vody pod povrchem trpasličí planetky Ceres?

Jde o potvrzení domněnky, že Ceres byl v minulosti tělesem s velkým oceánem na povrchu. To, co jsme nyní na Ceresu nalezli, je vlastně pouhý zbytek tohoto oceánu. Oceán na povrchu mohl v minulosti umožňovat vznik života. A právě hledání života jinde ve vesmíru je „svatým grálem“ současné vědy.

Astronom Petr Scheirich.

Lidovky.cz: Domníváte se, že podobnou strukturu mají i jiné planetky v pásu mezi Marsem a Jupiterem, případně v jiných částech vesmíru?



Podobně jako Ceres by snad mohla vypadat další planetka v pásu mezi Marsem a Jupiterem: Pallas. Oceány vody mají také některé měsíce obřích planet, dokonce se předpokládá, že Ceres byl těmto měsícům v minulosti dost podobný.

Lidovky.cz: Mise Dawn na Ceresu objevila minerál hydrohalit. Je možné ho nějakým způsobem využít na Zemi?

Objev hydrohalitu je významný právě v tom, že dokazuje přítomnost oné slané vody pod povrchem. Vzniká totiž při mrznutí slané vody. Na Zemi vzniká v mrazu z mořské vody, máme ho zde tedy dostatek.

Lidovky.cz: NASA plánuje vysadit na Ceresu v roce 2023 robotické vozítko. Co by zde podle Vás mohlo teoreticky ještě objevit

Největším úspěchem by byl objev známek buď minulého, nebo dokonce současného života – samozřejmě nejspíše pouze v jeho nejprimitivnější formě.