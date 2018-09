Zeptali jsme se vědců: Proč některé stromy pravidelně "shazují kůru"?

Pravděpodobně se jedná o nějaký typ přizpůsobení. Jedna z teorií konkrétně předpokládá, že jde o obranu před liánami. Na otázku odpověděl Mgr. Stanislav Vosolsobě z katedry experimentální biologie rostlin.

Existuje však studie, jejíž autoři tuto hypotézu nepotvrdili. Razantní opad velkých kusů kůry může být výhodný i pro boj s konkurencí v podrostu, kdy kůra zastíní byliny a semenáčky, které pod stromem pak nerostou. Může to i snižovat odpar z půdy. Do kůry dále může strom ukládat toxické látky, které mohou působit také jako allelopatika, tedy k potlačení ostatních rostlin. Je však možné, že prvotně vzniklo loupání kůry jako vedlejší produkt snahy stromu mít dokonale hladkou kůru, což je běžná adaptace proti epifitům, plísním či třeba hmyzu, a to zejména v tropech.



Platany mají nazelenalý odstín kůry, takže zřejmě i kmen fotosyntetizuje. Aby šlo na kmen světlo, musí být kryt jen mladou kůrou. Hladká kompaktní kůra také snižuje odpar vody z kmene. Pokud má ale strom přirůstat, musí se stará kůra odloupnout, aby pod ní vyrostla nová. Je pravděpodobné, že bude celý proces opadu řízen geneticky a nebude to jen důsledek růstu nové kůry. Zřejmě bude docházet před opadem kůry k podobnému procesu, jakým je na podzim řízen opad listů. Stromy jsou bohužel po molekulárně-genetické stránce ještě strašně málo prozkoumané, takže zřejmě není proces vůbec do těchto podrobností prozkoumán.



Celé znění otázky: Proč některé stromy pravidelně „shazují kůru“ - odlučují borku (např. platan javorolistý) - je to adaptace např. kvůli parazitům, nebo je to „vedlejší produkt“ nějaké skupiny genů, která má na starosti něco úplně jiného?