Adventním kalendářem je v německé Míšni celá budova radnice

Míšeň Adventní kalendáře mohou mít různou velikost. Málokterý ale svými rozměry překoná ten z východoněmecké Míšně, kde se jím v předvánočním období stává celé průčelí zdejší radnice. Středověká budova, která patří mezi dominanty města proslaveného výrobou porcelánu, se tímto způsobem proměňuje už 15 let.

„Nápad pochází od místní rodiny Brücků. Viděli to v nějakém západoněmeckém městě, kde byla radnice před Vánoci využita jako adventní kalendář. Pak spočítali okna radnice u nás a zjistili, že to vychází úplně přesně. V prvním a druhém patře budovy je jich 24,“ vysvětluje jeden z pořadatelů zdejších vánočních trhů Andreas Krause.



Poprvé se takto bílá budova radnice z let 1471 až 1478 proměnila v roce 2003. Nápad se rychle ujal a v dnešní době je již zavedenou tradicí. „Moc měst něco takového nemá. Od té doby, co jsme s tím před 15 lety začali, je míšeňský vánoční trh velmi dobře navštěvovaný,“ říká Krause, podle něhož v předvánočním období do města s necelými 30 000 obyvateli dorazí každoročně kolem 100 000 turistů.

Řada z nich je i z Česka, což je koneckonců každý večer slyšet na vánočních trzích v centru města, které je vzdálené asi 50 minut jízdy autem od českých hranic. Pocit vskutku domácké předvánoční atmosféry českým turistům může dodávat i trdelník, který se na trzích prodává, nebo hudba z pohádky Tři oříšky pro Popelku, která zde pravidelně zní.

Byla to právě tato pohádka, natáčená i na nedalekém zámku Moritzburg, která hrála důležitou roli při sobotním otevření prvního okna na radničním adventním kalendáři. Za každou z modrých okenic označených zlatými čísly se totiž skrývá motiv jedné pohádky; tou první byly letos Tři oříšky pro Popelku.

Kromě téměř pohádkové atmosféry při otevírání adventního kalendáře může řadu ze stovek lidí, kteří mu o víkendu v 15:30 a ve všední dny v 17:00 přihlížejí, lákat i možnost něco vyhrát. „S adventním kalendářem je totiž spojena i loterie a každý večer je možné vyhrát jednu nebo dvě ceny,“ vysvětluje Krause. Za los v ceně dvou eur (52 korun) je letos možné získat třeba poukazy do restaurací, na nákupy nebo cesty v hodnotě vždy nejméně 150 eur (3 900 korun). Výtěžek z loterie je pak věnován na veřejně prospěšné projekty.

Prakticky jediným, kdo tak v Míšni v předvánočním období přijde možná trochu zkrátka, jsou úředníci a úřednice zdejší radnice, kteří musí počítat s tím, že se jim nějakou dobu nebude dostávat denního světla. Přivykat si na něj znovu mohou až s postupným otvíráním jednotlivých oken adventního kalendáře. „Ti lidé ale mají lampy,“ říká s úsměvem Krause, podle něhož to nikdo hořce nenese.