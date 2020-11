Palestinská Gaza má první taxikářku. Matka pěti dětí vozí jen ženy a podnikání plánuje rozšířit

Gaza Nájlá abú Džubahová tento týden v palestinské Gaze zahájila malou revoluci - usedla do svého auta a stala se první taxikářkou v tomto konzervativním muslimském prostředí. Ráno dopila čaj, zahalila obličej závojem, nasadila roušku a vydala se k vozu zaparkovanému před domem. Do stojanu na palubní desce vložila telefon a nastartovala. Pro formu krátce zatroubila a vydala se do práce, popisuje agentura AFP začátek pracovního dne abú Džubahové.

Auto devětatřicetileté matky pěti dětí se vydalo na silnici pokrytou lesklým asfaltem i zbrázděnou výmoly. Abú Džubahová pracuje v dvoumilionovém Pásmu Gazy, jemuž 13 let vládne radikální hnutí Hamás prosazující konzervativní společenský řád.

Ženy sice mají stejně jako muži právo řídit auto, ale taxikářská profese byla dosud mužskou záležitostí. V pásmu sužovanému dlouhou dobu izraelskou blokádou byla už před epidemií covidu-19 půlka obyvatel nezaměstnaná. Saúdská Arábie má první kavárnu, kam mohou zákazníci se psy „Jednou jsem mluvila s přítelkyní, která je kadeřnice, a zeptala se jí ‚Co bys řekla tomu, kdybychom zahájily taxislužbu pro ženy?‘ Odpověděla, že je to šílený nápad,“ říká abú Džubahová, která je profesí sociální pracovnice. Nápad možná šílený, ale chytrý. Abú Džubahová netráví dny popojížděním za chodci ve snaze upoutat jejich pozornost. Rozhodla se pro službu na míru. „Neprojíždím náhodně ulice. Vyjedu a vyzvednu si klientky, abych je zavezla například z kadeřnictví na svatební oslavu,“ vysvětluje. Na pořízení vozu využila dědictví po otci. „Řekla jsem si, že je třeba z toho auta něco získat, nechat ho pracovat, tak se zrodil nápad poskytnout taxislužbu výhradně pro ženy,“ vysvětluje Nájlá. Teď míří k Aje Salímové, což je sedmadvacetiletá zákaznice, která se chystá na nákup. „Žijeme v konzervativní společnosti, a když jsem zjistila, že existuje speciální taxislužba pro ženy, měla jsem pocit osvobození,“ tvrdí Salímová oblečená do tmavohnědé abáje a zahalená do béžového závoje. I ona má roušku a navíc moderní kabelku. „Když jedu se ženou, cítím se lépe. Jsem svobodnější, můžeme si popovídat,“ říká. Hackeři z Gazy napadali počítače českých firem. Vydělali tak stovky tisíc dolarů Dámská taxislužba je podle ní v souladu s islámským zákonem šaría, na jehož základě Hamás řídí Pásmo Gazy. Jinak je tomu na druhém palestinském území, Západním břehu Jordánu, kde vládne palestinská samospráva, jež šaríu neprosazuje. Salímová je spokojená a doufá, že v pásmu brzo budou jezdit i další ženské taxi. Nájlá má v úmyslu své podnikání rozšířit. „Nedávno mi telefonovala jedna žena a řekla, že by se mnou ráda pracovala také jako taxikářka. Odpověděla jsem jí, že se o tom pobavíme. Mám pocit, že se tato služba rozroste,“ říká Nájlá.