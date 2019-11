Američan žil ve velkoměstě pouze z přírody. Za potravu neutratil ani cent

ORLANDO Rob Greenfield je Američan a jezdí převážně stopem. Je to jeden z jeho způsobů, jak omezit uhlíkovou stopu. Jeho další způsob je poněkud radikálnější: už celý rok nevydal ani cent za potravu. Jedl jen to, co si sám vypěstoval na své zahrádce, co vylovil z vody nebo co sesbíral na okraji silnic. Ale ano, mrtvá zvířata, která našel u dálnice, byla rovněž pro tohoto třiatřicetiletého aktivistu dobrou volbou, napsala agentura AFP.

Greta míří zpátky do Evropy. Přes Atlantik se dostane opět na palubě ekologické jachty Svůj pokus ukončil nyní v listopadu. V podstatě žil jen z toho, co mohl najít v přírodě. Či spíše ve městě Orlando, metropoli parků a atrakcí, kde žije 2,5 milionu obyvatel. Greenfield si ho zvolil pro jeho tropické klima.

„Letos jsem vypěstoval nebo sklidil 100 procent toho, co jsem snědl: žádná restaurace, žádný supermarket, žádné pivo u baru. Příroda je mou zahradou, mým zdrojem potravy i lékárnou,“ říká Greenfield. „Chci lidi inspirovat,“ dodává Američan, který zdokumentoval celý svůj pokus na videích umístěných na serveru YouTube.

„Chci, aby změnili stravovací návyky, aby si pěstovali vlastní potravu, aby podporovali místní zemědělce a jedli způsobem, který je nejlepší pro naši planetu, naše společenství i pro nás samé,“ tvrdí. Domek se zahradou změnil v městskou farmu Celý rok chodil naboso a bydlel v malém domku se zahradou, jehož majitel mu umožnil, aby tam svůj pokus dovedl do zdárného konce. Domek se zahradou se změnil v městskou farmu, kde roste papája, banány, sladké brambory, okurky a lilky. Rob si tam postavil kuchyň pod širým nebem, kde konzervoval med od svých čtyř včelstev.

Pokud jde o toaletu, používal místo toaletního papíru sametové listy jedné rostliny. „Je to mnohem jemnější než to, co koupíte v obchodě,“ ujišťuje. Zatímco s námi hovoří, ochutnává jelení maso ochucené česnekem, pepřem, koriandrem a anýzem a vařené v kokosovém mléce. Paroháče našel na silnici ve Wisconsinu, kde trávil dovolenou. Svůj pokrm zakončuje listy moringy, které mají četné léčebné účinky. Sůl získává z mořské vody. „Naplním hrnec nebo karafu, pak to dám na vařič, aby se vařila a odpařovala. Vznikne tak dobrá sůl,“ vysvětluje. Původně se chtěl stát milionářem Pro jednoduchý život se rozhodl v roce 2011. Předtím žil spíše jako klasický Američan s cílem stát se ve třiceti milionářem. V roce 2014 rozpustil svůj marketingový podnik. V roce 2016 se proslavil šokujícím projektem: kráčel přes New York a nesl si s sebou všechny odpadky, které vyprodukoval, aby Američany upozornil na množství odpadu, který vytvářejí. Stále chtěl burcovat lidi, aby žili tak, že nebudou škodit životnímu prostředí. Nevěděl, co počít, ale rozhodně si přál cestovat po světě. Dnes žije jen z toho, co mu vynášejí jeho knihy nebo přednášky. Často se ovšem účastní různých akcí bez nároku na honorář. Letos si vydělal 9 760 dolarů (asi 226 000 Kč), loni 8 000 dolarů (185 000 Kč), přičemž ve Spojených státech je práh chudoby stanoven příjmem 13 000 dolarů (300 000 Kč) ročně. Greenfield říká, že většinu toho, co si vydělá, věnuje nevládním organizacím, protože si nepřeje, aby se díky své popularitě stal bohatým. „Vymyslel jsem systém, jak to udělat, abych nikdy neztratil své dobré záměry. Věřím ve skromný život a nemyslím si, že by bylo možné žít skromně s velkými penězi,“ říká.