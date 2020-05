Barmani s vařečkou, volantem a štaflemi. Jak se v brněnských podnicích bojuje s úbytkem zákazníků

8. května 2020 14:00 Lidovky.cz > Relax > Zajímavosti

Praha Barmani z brněnské party Lidi z Baru ještě začátkem března s ledabylou bravurou míchali drinky a leckdy se k nim do podniků stála fronta. Teď jsou z nich kuchaři, úklidové čety, kurýři či interiéroví designéři. Co všechno nadšeně dělají pro to, aby si brzy mohli znovu v plném počtu stoupnout za bar?

Pět brněnských barů od party, která si říká Lidi z Baru, dělalo svou profesi vždycky trochu jinak. Po svém, rebelsky, s vtipem. I když jim zákaz provozu pohostinské branže včetně té barové udělal zásadní čáru přes rozpočet, vzali to jako výzvu a situaci se pohotově přizpůsobili. A tak parta barmanů rychlostí blesku napsala koktejlovou kuchařku (ta se dá předplatit už nyní, i když práce na její fasádě zaberou v tiskárně další měsíc), jiný tým vyvíjí deskovou hru, další spouštějí nový energetický drink anebo šijí firemní trika, míchají a rozvážejí koktejly v lahvi, vaří obědy, či dokonce spustili potravinový online supermarket. Společně dokazují, že nadšení a kreativita mohou být mnohdy nakažlivější než zákeřný virus.