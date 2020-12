Bílá hora 400 let poté: Jak na tom byly válčící strany před bitvou? Podívejte se s námi do tábora českého vojska

PRAHA Jak na tom bylo české vojsko a jeho spojenci na počátku roku 1620? Početně sice měli převahu nad císařskými vojsky, ale... V lednu roku 1620 vstupovalo ono poněkud zvláštní vojenské měření sil mezi českým vojskem, posilovaným tu či onde spojenci, a císařskou armádou již do třetího roku. Podívejme se nejdříve, kde se v té době nacházelo české vojsko a jak bylo početné. Poté – v následujícím díle – přirozeně učiníme podobnou obhlídku po nepřátelském táboře.

S odstupem staletí si historik právem klade otázku, jakými principy se řídila v době stavovského povstání vojenská strategie. Nejedna část stavovského vojska odtáhla do Rakous, ba vypravila se až k Vídni, ale vedle toho zůstávaly nemalé vojenské síly na českém území. Zdá se, že relativně početné vojenské sbory jako by nebyly spojeny jednotnou strategií a téměř každý z vyšších vojenských velitelů postupoval na svou pěst, jako by sledoval vlastní cíle.



Kolik mužů zbylo z podzimního tažení?

O situaci českého vojska v prvních dnech nového roku 1620 patrně nejlépe vypovídá zpráva generála Leonarda Colonny z Felsu († 1620) králi Fridrichovi. Colonna sděloval, že se jeho oddílům podařilo dostat se na druhý břeh Dunaje, nedaleko od proslulého kláštera Melk. Informoval krále, že má v dané chvíli k dispozici 18 jízdních praporců a 24 pěších praporců. Jeho vojsko musí zůstat soustředěno proti hlavní síle nepřátel u mostu v Křemži.