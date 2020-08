Do Národního muzea dorazily vzácné archeologické nálezy z Egypta. Výstava Sluneční králové začne za dva týdny

Praha Za policejního doprovodu dorazily v pondělí do Národního muzea v Praze až 5000 let staré archeologické nálezy z Egypta, které budou součástí výstavy Sluneční králové. Začne za dva týdny a představí nejvýznamnější objevy českých egyptologů v Abúsíru. V pátek přicestovalo 90 předmětů zejména z Egyptského muzea v Káhiře, které své exponáty zapůjčuje jen výjimečně. Na výstavě s pojistnou hodnotou jedna miliarda korun budou zápůjčky z desítky zahraničních institucí, řekl novinářům ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Pro veřejnost se dlouho připravovaná výstava otevře 31. srpna a potrvá do 7. února. Podle Lukeše se zřejmě nebude prodlužovat. I proto, že egyptská strana počítá s tím, že část nejvzácnějších exponátů bude po návratu do země součástí právě dokončovaného Velkého egyptského muzea, kam by se sbírky měly instalovat v únoru a březnu.



Asi nejvýznamnějším exponátem zapůjčeným z Egypta je podle egyptologa Miroslava Vernera bazaltová socha krále Raneferefa. Atraktivní pro návštěvníky bude podle muzea také soubor devíti soch z hrobky princezny Šeretnebtej a hodnostáře Nefera. Na výstavu byl zapůjčen rovněž výběr z předmětů pocházejících z nevykradené hrobky kněze Iaufy, který český archeologický tým objevil v Abúsíru v roce 1998.



Předměty na výstavu v pátek ráno do muzea přivezly dva nákladní vozy firmy specializované na převoz umění, doprovázelo je 20 policistů včetně mužů v kuklách a se zbraněmi a vrtulník. Novináři neviděli vybalování exponátů, pracovníci firmy je v bednách jen převáželi z aut do budovy.

Lukeš a Verner v pátek uváděli, že výstava se připravovala dlouhá léta, dvakrát její přípravy přerušily revoluce, nejprve v Československu a později v Egyptě. Nakonec do příprav zasáhla i pandemie koronaviru, výstava se kvůli ní musela posunout o dva měsíce.

„Příprava výstavy je velice náročná, egyptská strana takový konvolut předmětů do zahraniční ještě nepůjčila. Museli jsme splnit celou řadu bezpečnostních, formálních a dalších záležitostí,“ uvedl Lukeš.

„Pro celý tým českého egyptologického ústavu je to velký okamžik. Dlouhá léta jsme si přáli, abychom mohli naší veřejnosti ukázat aspoň malou část nejlepších archeologických nálezů, které se našemu týmu za desítky let jeho práce v Egyptě, v tomto případně na pyramidovém poli v Abúsíru podařilo objevit,“ řekl Verner. Lidé se podle něj budou moci seznámit se širokým spektrem nálezů od drobného umění až po královské sochy.

Čeští egyptologové v lokalitě Abúsír působí od přelomu 50. a 60. let. Takzvaní Sluneční králové byli panovníci 5. dynastie, kteří své pohřební komplexy postavili v Abúsíru v 25. až 24. století před naším letopočtem a uctívali slunečního boha Re. Výstava přinese zhruba 350 sbírkových předmětů z 3. až 1. tisíciletí před naším letopočtem. Starověké exponáty doprovodí například makety tří pyramid, uvnitř kterých bude 3D projekce.