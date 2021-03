Francouzská bageta bojuje o zařazení na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO

Paříž Když se řekne světové dědictví nebo památky UNESCO, tak si většina lidí pravděpodobně vybaví náš Lednicko-valtický areál nebo anglický Tower v Londýně. Často však zapomínáme na nehmotné kulturní dědictví, kam Francie v pátek nominovala svou bagetu.

Na stole ležely tři návrhy, které by Francie navrhla na nehmotné kulturní dědictví. Ministerstvo kultury mohlo však vybrat pouze jeden návrh a vítězem se stalo know-how původních francouzských baget, uvádí ministerstvo v tiskové zprávě.

Know-how baget tak porazilo pozinkované střechy v Paříži a festival vína Biou d’Arbois v regionu Jura. Zda se však na seznam bageta dostane, rozhodne UNESCO až koncem roku 2022.

Ve Francii se zhruba ročně spotřebuje 10 miliard baget, ale od roku 1970 přibližně 20 tisíc pekáren bylo nuceno zavřít. A to převážně kvůli tomu, že zákazník si raději zajde do supermarketu, kde se však pekaři tradičními recepty neřídí, napsal server BBC.

Francouzští pekaři tvrdí, že zařazení na seznam by bylo pojistkou toho, aby se řemeslo dále předávalo z generace na generaci, a také by ochránilo bagetu od celosvětového plagiátorství. „Ujistilo by to pekaře a povzbudilo další generaci,“ uvedl Mickael Reydellet, majitel osmi pekařství, pro Reuters.

Lidé mají totiž obavy, že tradiční výrobky z francouzských pekáren jsou stále více nahrazovány těmi z masových výrobních linek a následně prodávaných v supermarketech.

Nehmotné kulturní dědictví se snaží chránit tradice, vědomosti a řemesla, aby se nevytratila postupem času. Posledními přírůstky byl jihokorejský festival luceren, finská saunová kultura a soutěž v sekání trávy z Bosny a Hercegoviny.