Na jaře bude lépe, slibují hvězdy, předpovídá astroložka rok 2021

Praha Na sklonku roku covid přinesl další omezení. Prognóza příznivá není. Hvězdy to vidí o něco pozitivněji. A kdy jindy se jich zeptat než právě poslední den roku. „V roce 2021 se budeme moci všichni víc nadechnout,“ říká astroložka Alice Švarcová.

Lidovky.cz: Jak jste v roce 2019 četla hvězdy? Předvídala jste světovou pandemii?

Prognóza od různých astrologů na rok 2020 byla hodně optimistická. Tehdy jsem to viděla poněkud jinak. Měla jsem astrologickou přednášku a tehdy jsem si říkala: Co tam vlastně budu říkat? Lidé nechtějí slyšet špatné zprávy. Tehdy jsem viděla, že ekonomická krize je za dveřmi, a to kvůli vstupu planety Uran do znamení Býka. Je zajímavé, že Uran naposledy vstoupil do Býka před 86 lety, ve třicátých letech, kdy byla ekonomická krize a nastupovala krize politická. Tento cyklus se po 86 letech letos zopakoval. Znamení Býka reprezentuje ekonomiku, ekonomickou stabilitu, do toho všeho vstoupil Uran, což je planeta, která boří starý a současně tvoří systém nový.

Lidovky.cz: Takže za všechno může Uran?

Udála se ještě jedna zajímavá věc. Koncem roku 2019 a začátkem roku 2020 se na nebi utvořila konjunkce planet Saturn a Pluto. Ty jsou velice zajímavé, mohou způsobit, že se v našich životech začnou dít zásadní věci. Obecně tyto planety působí jako škůdci z hlediska zdraví. Saturn vytváří těžké překážky, restrikce, omezení, souvisí se řádem a zodpovědností. Je to planeta, která bere životní energii. Pluto je planeta transformace, často je spojována s plíživými onemocněními.

Obě jsou to planety velmi pomalé, trvá mnoho let, než oběhnou celý zvěrokruh. Saturn prochází jedním znamením dva a půl roku, Pluto někdy i šestnáct let. Konjunkce těchto dvou planet, byť ne v Kozorohu jako nyní, nastala naposledy v roce 1982. Tehdy se veřejně začalo mluvit o HIV. Zajímavé je i to, že Jupiter oběhne celý zvěrokruh za dvanáct let. Většinu letošního roku pobýval ve znamení Kozoroha, který reprezentuje mocenské struktury, řád, omezení, překážky, sociální status. Když došlo ke krachu na Wall Street a začala ekonomická krize, setrvávala planeta Jupiter zrovna tak většinu roku 2008 ve znamení Kozoroha.

Lidovky.cz: A co vyhlídky na rok 2021?

Dobrá zpráva je, že konjunkce Saturnu a Pluta se začala rozvolňovat. Osobně si myslím, že na jaře bude lépe. Nějaká omezení i tak potrvají, zejména ta, která se týkají moderních technologií. Znamení Vodnáře vládne mimo jiné letectví a všem typům moderní dopravy. Jelikož Saturn prochází znamením vždy zhruba dva a půl roku, je klidně možné, že tyto restrikce potrvají delší dobu. Do Vodnáře nicméně na konci roku vstoupila i planeta Jupiter, což je vládce znamení Střelce. Jupiter je z hlediska starověké astrologie vnímán jako planeta dobrodějná. Ve Vodnáři setrvá rok, což by mohlo pomoci. Jupiter vnáší pozitivní energii, prosperitu i zlepšení. Vidím to tedy rozhodně optimističtěji než rok 2020.

Lidovky.cz: Říkala jste, že Uran je planeta, která boří a tvoří. Co si pod tím představit?

Vždy, když vstoupí Uran do nějakého znamení, tam udělá minimálně průvan. Někdy dokonce zemětřesení. Teď je v zemském znamení Býka, který reprezentuje ekonomiku, finanční systém, materiální jistoty. Setrvá zde až do roku 2026. To ale neznamená, že musí být všechno celou dobu vyloženě špatné. Uran se totiž stará i o to, aby vzniklo něco nového.

Týká se to i jednotlivců, zásadní změny v životě jednotlivců i národů dělají pomalé planety a to je Uran, Saturn, Neptun a Pluto. Když někde zasednou, působí latentně, úporně.

Lidovky.cz: Takže jsou i rychlé planety a ty působí dobře?

Rychlé planety působí v řádu dní a měsíců. Je to Venuše, Luna, Slunce, Merkur a Mars. Jak už jsem říkala, z hlediska starověké astrologie je jako dobrodějný chápán Jupiter, je to ale i Venuše. Většinou přináší pozitivitu, prosperitu, harmonii. O žádné planetě se ale nedá říct, že je jen dobrá nebo jen špatná.

Lidovky.cz: Takže to pozitivní bychom měli hledat v tom, že Uran přinese i něco nového?

Ano, Uran něco zboří, ale pak přinese i spoustu nových věcí. Je to planeta futuristická, rebelská, revolucionářská, ale i tvořivá. Dojde k novým objevům, vyvinou se nové technologie, vniknou nové vynálezy. Může to ostatně souviset i s vývojem vakcíny. To vše podpoří Jupiter. Situace se lepší i díky tomu, že se rozvolní ona smrtonosná konjunkce Pluta a Saturnu, která škodí z hlediska zdraví.

Když byl v osmdesátých letech Saturn a Pluto ve Vahách a objevilo se HIV, planety jako by říkaly, abychom si více vážili partnerství, nebyli tolik promiskuitní. Váhy reprezentují partnerství, harmonii, spolupráci. Nyní se podobná konjunkce utvořila v Kozorohu, to je znamení, jež reprezentuje mocenské struktury, spadá pod něj soudnictví i vysoká politika.

Lidovky.cz: Jaký bude příští rok z hlediska vztahů? V tomto roce s nimi covid hodně zamával, některé posílily, jiné nezvládly tolik společného času.

Vodnář, ve kterém se roku 2021 bude vyskytovat dobrodějná planeta Jupiter, reprezentuje přátelství, vztahy mezi lidmi a zejména svobodu. Uran, vládce vzdušného znamení Vodnáře, sice bude setrvávat až do roku 2026 ve znamení Býka, ale bude to také hodně o tom, aby se lidé naučili jednat víc fér, naučili se spolupracovat a být přátelštější, tolerantnější. Ostatně vládcem znamení Býka je dobrodějná planeta lásky, krásy a radosti, tedy Venuše.

Dobrodějný Jupiter, který se bude pohybovat ve Vodnáři do konce roku 2021, je zase vládcem Střelce a reprezentuje velkorysost, expanzi, prosperitu, duchovní vývoj, právo a spravedlnost. Vodnář není o sobectví, Býk, který reprezentuje majetek, k tomu naopak trochu inklinuje. Bořící Uran bude lidi nutit, aby nebyli sobečtí a naučili se více spolupracovat.