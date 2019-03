Oceán v Kalifornii vyplavil tělo vzácného měsíčníka ukrytého. Druh je známý od roku 2017

Santa Barbara Podle dosavadních poznatků se má měsíčník ukrytý vyskytovat pouze na jižní polokouli, avšak jeden exemplář této vzácné obří ryby zřejmě nedávno doputoval až k břehům Kalifornie. Na pláži u města Santa Barbara se mrtvola živočicha objevila 20. února a odborníci později potvrdili, že skutečně jde o zástupce druhu identifikovaného teprve v roce 2017. Informovala o tom v sobotu agentura AP.

Univerzita v Santa Barbaře (UCSB) uvedla, že jako první záhadného živočicha na Sands Beach zpozoroval jeden ze stážistů, který ihned upozornil odbornici na ochranářství Jessicu Nielsenovou působící při místní přírodní rezervaci Coal Oil Point. Nielsenová měla nejdříve za to, že má co do činění s místním druhem měsíčníka a fotografii ryby dlouhé přes dva metry sdílela na internetu.



Druh není příliš známý, několik dní nebyla informace potvrzena

O přesné klasifikaci živočicha se několik dní polemizovalo a do diskuse se nakonec zapojila i Marianne Nyegaardová, která měsíčníka ukrytého světu před necelými dvěma lety formálně představila. Nejdříve však identitu kalifornského nálezu nechtěla potvrdit, protože prvotní fotografie neukazovaly jasně některé poznávací znaky a také proto, že se ryba objevila tak daleko od známé oblasti výskytu.

Po doručení dalších fotografií ale, jak řekla televizi CNN, Nyegaardová „málem spadla ze židle“. „Když přišly kvalitnější fotografie, říkala jsem si, že nemůže být pochyb. Je fascinující uvažovat o tom, co vedlo tohoto tvora k překonání rovníku,“ dodala.

Měsíčníci jsou podivně vypadající, placaté a přibližně oválné ryby s ploutvemi, které připomínají křídla, napsala AP. Hmotnost ryby z pláže u Santa Barbary není známá, avšak podle zpravodajského serveru BBC jsou zástupci nejnovějšího druhu větší než ostatní a mohou vážit až dvě tuny. Odborníci se domnívají, že měsíčník ukrytý vyhledává mírnější vody, jaké jsou například u břehů Chile a Nového Zélandu.