Tajná oslava za miliony korun. Vévodkyně Meghan oslavila v Americe příchod miminka

NEW YORK/PRAHA Meghan, manželka prince Harryho, odletěla do New Yorku, aby s přáteli oslavila příchod svého miminka, které by se mělo narodit v dubnu. Na tajné oslavě nechyběla tenistka Serena Williamsová, Amal Clooneyová a další přítelkyně britské vévodkyně. Celá akce měla přijít na několik milionů korun.

Meghan Markleová je v sedmém měsíci těhotenství, a proto se rozhodla uspořádat oslavu nenarozeného miminka tzv. baby shower. Na této oslavě se podle deníku MailOnline většinou prozradí, jestli se narodí chlapeček, nebo holčička, a to podle výzdoby a barev, které jsou použity. V tomto případě převažovala květinová výzdoba v barvě žluté, oranžové a růžové, což americká média považují za jasnou odpověď.



Na oslavu v New Yorku přijela řada Meghaniných přátel. Nechyběla tenistka Serena Williamsová, herečka Abigail Spencerová ani manželka herce George Clooneyho Amal. Na párty se objevila také televizní hvězda Gayle Kingová nebo módní návrhářka Jessica Mulroneyová.



Nejluxusnější apartmá v USA

Celá akce se podle MailOnline uskutečnila v nejhonosnějším a největším apartmá ve Spojených státech amerických, které na jednu noc stojí 75 tisíc dolarů (1,7 milionu korun). K dispozici mají hosté podle stránek hotelu pět ložnic, šest koupelen, dvě pracovny, velký obývací pokoj s krbem, kuchyň a dvě velké terasy s výhledem na Central Park.

Cesta do New Yorku přišla na 250 tisíc dolarů (5,6 milionu korun). Vévodkyně měla podle MailOnline z Londýna přiletět soukromým tryskáčem Gulfstream G450. „Velká částka pobouřila veřejnost. My jsme ji platili cestu do New Yorku,“ ptali se obyvatelé Velké Británie. Kensigtonský palác ve svém prohlášení proto vše uvedl na pravou míru. „Cesta do Ameriky byla financována ze soukromých zdrojů,“ stojí v prohlášení.

Vévodkyně ze Sussexu je nyní v sedmém měsíci těhotenství a přesně v tomto období se oslavy pro budoucí maminky, na kterých se předávají dary především pro nenarozené miminko, pořádávají. Tajná oslava měla proběhnout během čtvrtečního odpoledne.

Princ Harry se oslavy nezúčastnil, jelikož v úterý navštívil podle MailuOnline centrum, které se stará o děti během školních prázdnin. Zaměstnancům pomohl připravit pro děti oběd a také pronesl proslov. Ve středu pak navštívil výcvik královského námořnictva v Devonu ve Velké Británii.