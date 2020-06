Transgenderové osoby v Indonésii ‚léčí‘ exorcismem. Šoková léčba by mohla být uplatňována i u homosexuálů

Jakarta U Andin vyvolal noční můry exorcismus, který si musela protrpět, aby se prý uzdravila z identity transgenderové ženy. A pokud bude v Indonésii schválen nový a kontroverzní zákon, mohla by se podobná šoková „léčba“ uplatňovaná vůči lidem z LGBT komunity - tedy lesbám, gayům, bisexuálům a transgenderovým osobám - v zemi ještě více rozšířit, píše agentura AFP.

Jednatřicetiletá Andin je už 20 let v zásadě týrána vlastní rodinou, která by ji chtěla všemi prostředky změnit. Několik dní byla například uvězněna v místnosti a musela neustále naslouchat veršům z koránu, jeden z imámů imám ji poléval ledovou vodou a sliboval, že z ní její „nemoc“ vyžene.



Její nejhorší vzpomínkou je však exorcismus, vymítání ďábla.

Toho dne ji odvlekli k jakémusi podivnému guru u jejího rodného města Medan na ostrově Sumatra. Muž jí ukázal rubáš, a než se začal modlit, dal jí na výběr: buď upustit od ženské identity, nebo jít do pekla.

„Bylo to traumatizující, ten hrůzný zážitek v mé duši zanechal stopu,“ říká Andin, která neudává své skutečné jméno. „Po exorcismu se nic nezměnilo, stále se cítím být ženou, ale moje rodina nechce nic slyšet,“ dodává.

Diskriminace homesexuálů a transgender lidí zesílila

Exorcismus je pro homosexuály a transgenderové osoby v Indonésii běžnou formou „léčby“. A to tím spíše, že země, kde žije největší muslimská populace na světě, se v posledních letech obrací směrem ke konzervativnějšímu islámu. Diskriminace transgenderových osob a homosexuálů tak zesílila.

Homosexualita je v této zemi na jihovýchodě Asie legální, kromě provincie Aceh, která jediná aplikuje islámský zákon. Mnoho Indonésanů však věří, že homosexualita pochází od zlého ducha obývajícího tělo, kterého se lze zbavit jedině modlitbami a exorcismem.

A tato „léčba“ by mohla nyní být brzy legalizována. Konzervativní poslanci totiž předložili návrh zákona, který je podle jeho odpůrců zaměřen proti sexuálním menšinám. Podle textu by byly transgenderové osoby nuceny podstoupit „převýchovu“ pomocí exorcismu a dalších procedur, aby byly „vyléčeny“ z toho, co je považováno za sexuální úchylku.

V asijské zemi s asi 260 miliony obyvatel zůstávají živé tradice animismu a šamanismu a exorcismus byl dlouho využíván u duševních chorob nebo k tomu, aby byla vesnice zbavena přízraku.

Bude-li nový zákon schválen, stane se exorcismus pro „převýchovu“ nejpravděpodobnější volbou, varuje proto ředitel indonéské pobočky organizace Amnesty International Usman Hamid.

Povinná „konverze“ homosexuálů či transsexuálů se tak stane věcí exorcistů. Aris Fatoni, který praktikuje exorcismus na pacientech trpících nemocemi nebo osobními problémy, tvrdí, že za deset let vyléčil asi deset lidí.

Lidé při seanci kříčí nebo zvrací

Při seanci exorcista čte korán a činí znamení, aby zlý duch opustil tělo pacienta, vysvětluje svou pracovní metodu. „Většinou následuje prudká reakce, lidé křičí nebo zvrací, ale to znamená, že se rychleji uzdraví,“ tvrdí Aris Fatoni.

„Když za mnou však přijde někdo, kdo je a dál chce být LGBT a přijde jen ze zvědavosti, reakce se nedostaví. Takové případy se těžko léčí,“ vysvětluje.

V metropoli Jakartě nabízí „léčivý“ exorcismus šest klinik.

V konzervativní provincii Aceh mohou sexuální vztahy mezi osobami stejného pohlaví vést k trestu bičováním.

Návrhy nových opatření proti osobám z LGBT komunity ostře kritizují ochránci lidských práv. „Terapie, jako je exorcismus, jsou na těchto lidech násilím,“ prohlašuje bývalá členka Výboru indonéských žen Budi Wahyuniová.

Andin není přesvědčená, že se věci změní. Její rodina ji stále chce přivést na „pravou cestu“ a nedávno za ni obětovala kozu. „Trvá to už 20 let a stále chtějí, abych byla jiná“, konstatuje.