Unikátní hodinky Oskara Schindlera jdou do dražby. Aukce nabídne i jeho další osobní věci

PRAHA V USA jdou do aukce osobní věci německého obchodníka Oskara Schindlera, který za druhé světové války zachránil v moravské továrně 1200 Židů. Na aukci se draží také jeho unikátní hodinky značky Longines.

„Jedná se o klasický typ hodinek ze 40. let,“ informuje server Hodinkee. „Hodinky jsou relativně v dobrém stavu, což je lepší, jelikož kdyby nebyly poškrábané, tak by to vyvolávalo otázku, zda se nejedná o podvrh,“ vysvětluje server. „Hodinky jsou přesně to, co chcete. Jsou v originálním a dobrém stavu,“ doplňuje.



Společnost Longines byla založena v roce 1832 ve švýcarském městečku St. Umier. Její hodinářské know-how je založeno na tradici, eleganci a pracovním výkonu. A právě její hodinky zdobily ruku i německého obchodníka.

Kontroverzní osobnost

Právě v těchto dnech jdou do aukce i další osobní věci Oskara Schindlera. Aukce probíhá v bostonské aukční síni RR Auction. Lidé tam mohou najít i Schindlerův kompas, pera nebo sudetskou pamětní medaili. Odhadovaná cena celého souboru předmětů je podle the New York Times 25 000 dolarů ( 560 000 korun). Aukční síň předměty získala z pozůstalosti Schindlerovy manželky Emilie, která zemřela v roce 2001.

„Schindler byl údajně povrchní člověk a oportunistický obchodník,“ popisuje The New York Times. Po německé invazi do Polska byl mezi prvními, kteří se snažili kořistit z okupované země. I když zachránil životy tisícovkám Židů, tak je dodnes kontroverzní postavou.



Byl členem nechvalně proslulé Nacionálně socialistické německé dělnické strany (NSDAP) a spolupracovníkem nacistické vojenské výzvědné služby. Během války také vydělával na levné pracovní síle, kterou tvořili právě Židé. V muniční továrně v Brněnci na Moravě ale zaměstnal lidi, kteří by jinak s největší pravděpodobností skončili v plynových komorách vyhlazovacích táborů.

Dlouhá léta věděli o osudu Schindlera jen zachránění. V roce 1982 však vyšel román australského spisovatele Thomase Keneallyho Schindler’s Ark (Schindlerova archa). Podle této knihy potom natočil americký režisér Steven Spielberg svůj slavný oscarový film Schindlerův seznam (1993), ve kterém si Schindlera zahrál Liam Neeson.