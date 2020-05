VIDEO: Unikátní záběry vyhynulého tasmánského tygra. Austrálie zveřejnila záběry posledního žijícího exempláře

V krátkém klipu se svým výběhem prochází Benjamin, poslední známý zástupce nyní vyhynulého druhu vakovlků tasmánských. Ti jsou známí také jako tasmánští tygři či vlci. Záběry, které archiv nově zdigitalizoval a zveřejnil, byly pořízeny v dnes již nefungující zoo Beaumaris v tasmánském Hobartu roku 1935.

Benjamin zemřel pouhých 18 měsíců po pořízení těchto záběrů 7. září 1936 a jeho smrt je tak považována za vyhynutí celého druhu. Filmového materiálu, který zachycuje tohoto tvora, bylo dodnes dohromady něco málo přes 3 minuty tichého černobílého filmu. Všechen byl pořízen buď v zoo v Beaumaris, nebo v Londýně, kde byla tato zvířata v meziválečném období chována. Australský filmový archiv nyní přispěl cennými 21 sekundami filmu, které podle NFSA veřejnost neviděla přes 85 let.

