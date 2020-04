Virus přesouvá Čechy do virtuálních hospod. Oblíbenost ‚on-line popíjení‘ roste

Venku je krásně. Nebýt viru, zahájila by sezona oblíbených pivních zahrádek. Co ale dělat, když je nařízena všeobecná karanténa, lidé se nemají setkávat, restaurace jsou zavřené a „garážové“ popíjení většího počtu kamarádů je také důvodem pro návštěvu policejní hlídky s pokutovým blokem? Kreativní Češi si poradí se vším.

V poslední době tak roste obliba on-line popíjení. Kamarádi se sejdou každý sám se svým drinkem, díky Skypu či podobným aplikacím si ale mohou alespoň na dálku připít. A popovídat si o tom, jak to bez tradičních hospodských posezení v domácí izolaci zvládají.

„Jsme zvyklí se pravidelně setkávat, což teď není možné. Udělali jsme si proto párty po Facebooku. Díky kamerám jsme se viděli a fajn bylo, že se mohli připojit i kamarádi, kteří žijí dlouhodobě v zahraničí. Měli jsme tam hosta z Francie i holku provdanou na Nový Zéland. Pár z nás vydrželo do tří do rána, takže dobré,“ popsala pro Lidovky.cz třiatřicetiletá Alice. V jejím případě se noc prohýřená s přáteli z rodných Kralup nad Vltavou povedla. Spojení fungovalo a přes počáteční pocit nepatřičnosti se díky vypitému alkoholu a společným tématům dokázali přenést.

Podobné trávení večerů není ani dnes úplně masovou záležitostí, jeho obliba však roste. Zvlášť s tím, jak se prodlužuje doba, již lidé nuceně tráví o samotě či jen v úzkém kruhu nejbližších.

„Kamarádka si přes videoaplikaci povídala s bývalými spolužáky ze základky. Pokud si ale pamatuji dobře, žádný alkohol u toho nepili. Kolegyně ovšem pořádala podobnou akci a hlásila, že během ní někdo dokázal vypít i flašku rumu, takže to by se za on-line ‚hospodu‘ brát dalo,“ doplnil Václav.

Ne každý si však podobnou „merendu“ vychutná. Někomu drhne technika, jiný prostě preferuje osobní setkání spolu se specifickou atmosférou klasických hospůdek. „Bylo to fakt divný,“ vylíčila Irena, která podobným způsobem absolvovala teambuilding s kolegy, s nimiž se nyní nesetkává jinak než díky internetu.

„Normální posezení v hospodě to nenahradí ani náhodou. Navíc dost záleží na kvalitě připojení jednotlivých účastníků, někteří nebyli chvílemi slyšet, byla tam všelijaká echa. Kromě mluvení se i chatovalo, kdo to má stíhat? Jako použitelné bych to nenazvala,“ popsala nedávnou zkušenost.

Aby se táta nenakazil

Počítače a internet ovšem nemusí nutně nahrazovat jen alkoholové dýchánky. V době, kdy vláda nabádá, aby lidé zůstali doma a neohrožovali zejména starší, nemocné či jinak oslabené spoluobčany možnou nákazou koronavirem, se aplikace umožňující přenos obrazu a zvuku stávají možností, jak se lidé mohou vidět se svou rodinou a přitom vážněji neonemocnět.

„Manželka i její sestry se obávají, že nakazí svého tátu, jemuž je přes osmdesát let. Takže spolu přes WhatsApp pořádají videokonference. Aby se otec necítil sám, když se nemohou setkávat osobně,“ vylíčil pro Lidovky.cz Honza žijící v Praze.

Zatímco šíření viru dusí provozovatele skutečných hospod, barů a restaurací, firmy specializující se na „virtuální“ popíjení jsou na vzestupu. Britský deník Telegraph na svém webu upozornil na masivní nárůst obliby aplikace Houseparty, která lidem v karanténě umožňuje pobavit se s kamarády na dálku. Zatímco v únoru, tedy ještě před opravdovým vypuknutím koronavirové krize, si program stáhlo okolo 130 tisíc lidí týdně, v březnu už to byl víc než milion za sedm dní.

„Paření“ na počítači dříve znamenalo hraní počítačových her. Jejich milovníci byli rodinami bráni jako nespolečenští podivíni, zhusta vyháněni ven do přírody a za kamarády. Dnes, když se skoro nikam nesmí, je hospodské „paření“ naopak vrcholem socializace. Ven se stejně nemá chodit a víc než dva kamarádi se kvůli riziku přenosu onemocnění ani nesmí na ulici setkat.