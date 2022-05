Zneplodní vás antikoncepce? Lékaři vyvracejí mýty rozšířené mezi ženami

U některých žen po vysazení antikoncepce trvá, než se hormonálně srovnají, ale je to čistě individuální. Každopádně čekat tři či více měsíců s otěhotněním poté, co jste antikoncepci vysadily, je zbytečné. „Po vysazení se plodnost vrací do třiceti dnů. Užívání antikoncepce následnou plodnost nijak neovlivňuje, ani nesnižuje, ani nezvyšuje,“ potvrzuje docent Tomáš Fait z Gynekologicko-porodnické kliniky FN Motol.

Otěhotnět lze hned

Pokud žena užívá hormonální antikoncepci, je vlivem hladiny hormonu přijatého tabletkou utlumena funkce části hypofýzy a ta nevysílá impulz do vaječníku k syntéze hormonů, zrání vajíčka a k ovulaci. Vaječníky tedy při užívání kontracepce „spí“. Jakmile žena tabletky vysadí, hypofýza přestává být tlumena a její reakce v prvním cyklu je vyšší.