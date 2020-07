Co je nejlepší na žízeň? Pijte čistou vodu

Debaty o tom, kolik litrů tekutin vypít v teple, jsou evergreenem každého léta. Někdo má větší pocit žízně a spolyká i čtyři litry, jiný téměř žádný a často doporučovaných dva a půl litru ani nedosáhne. Pro dospělého člověka je však aspoň litr a půl tekutin nutností. I ve dnech, kdy není vedro. Dostatečný přísun vody je pro tělo nezbytný. Pomáháme tím tělu předcházet zdravotním komplikacím.

Více tekutin je potřeba přijímat v klimatizované místnosti. „Tam bývá vzduch přesušený, trpí sliznice. Pacienti si proto stěžují na suchý kašel nebo škrábání v krku. Příznaky zmírňuje pobyt na čerstvém vzduchu a doplňování tekutin,“ vysvětluje Ivo Procházka ze Sdružení praktických lékařů.



Zvláště děti nemají potřebu pít ani v těch nejvyšších teplotách, a to tehdy, když jsou u vody. Dlouhodobý nedostatek konzumovaných tekutin však může vést až k dehydrataci a celkovému selhání organismu.



Povinné pití

Starší lidé o pocit žízně přirozeně přicházejí. „Se zvyšujícím se věkem ztrácíme pocit žízně, protože klesá produkce antidiuretického hormonu v mozku. Starší lidé by proto měli mít pití jako svůj denní úkol. Tělo je totiž samo na nedostatek tekutin neupozorní,“ vysvětluje místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček. Do přijatých tekutin se například započítává i polévka.

Důležité je, jaký typ tekutin člověk přijímá. Alkohol či kávu nelze do příjmu tekutin vůbec započítávat, byť by člověk vypil třeba čtyři piva nebo alkohol ředil vodou, jako je tomu u radlerů či vinného střiku. Stejně jako káva alkohol odvodňuje.

Sladké radši ne

Pokud má člověk v pořádku ledviny i srdce, nemusí se bát, že by to s příjmem tekutin přehnal. Tělo si s tekutinami zvládne poradit, zvlášť pokud se jedná o vodu nebo neslazený čaj. Problém ovšem nastává ve chvíli, kdy člověk pravidelně vypije několik litrů sladkých limonád nebo silně mineralizovaných vod. Přebytek cukru či minerálů organismus zbytečně zatíží.

„Pozor si lidé musí dát především na množství energetických nápojů na bázi kofeinu,“ varuje Michal Bábíček.

Pokud se člověku přihodí to, co každé léto i řadě jiných lidí, tedy že sní nějaké špatné jídlo, je důležité předejít dehydrataci. Pít musí často, avšak po menších dávkách. Podávejte černý čaj či minerálku bez bublin. Jestliže příznaky do dvou dnů neodezní nebo se zhoršují, je nutná návštěva lékaře.



Po malých dávkách je třeba doplnit tekutiny i u toho, kdo se musí potýkat s úžehem či úpalem. Příčinou úžehu je pobyt na přímém slunečním záření. Oproti tomu úpal vzniká při pobytu v horku. Nemocným se točí hlava, hůře se orientují a mohou mít i křeče v nohách.

„První pomoc je v obou případech podobná. Dotyčného je potřeba dostat z tepla a vlhkosti. K osvěžení jsou vhodné nápoje obsahující minerální látky,“ přibližuje Josef Štolfa ze Společnosti všeobecného lékařství.