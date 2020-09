Foto z mobilu zkrátilo čekání na vyšetření. Oceňuji úsporu času, říká autorka knihy Atopický ekzém

Jana Ligurská z Olomoucka má pět dětí, tři z nich bojují s alergiemi a potřebují lékaře. Kvůli nim využívá možností medicíny na dálku. „Hlavně jsem ocenila úsporu času,“ říká autorka knihy Atopický ekzém a potravinové alergie očima mámy.

LN: Většina lidí začala o telemedicíně uvažovat až v souvislosti s covidem-19. Vy jste ji ale začala používat i dřív. Proč?

Bylo to díky veliké vstřícnosti naší dermatoložky Lucie Hanákové i alergoložky Venduly Látalové, které se vždy snažily být mým nemocným dětem k dispozici i na e-mailu a mobilu. Dvě dcery jsme měli zdravé, ale pak se narodili synové, dvojčata, a život se nám převrátil vzhůru nohama. Kluci byli od malička těžké případy a bez lékaře „po ruce“ bychom to prostě nezvládli. Od dvou měsíců měli atopický ekzém s mokvavými plochami, brzy i rychle se šířící kožní bakteriální infekce, opakované záněty průdušek s horečkami, anafylaktické reakce při zavádění nových potravin do jídelníčku.

LN: Asi jste potřebovali pomoc hned…

Ano, někdy prostě bylo potřeba řešit akutní potíže dřív, než byla běžná objednací lhůta ke specialistům. Vzhled kůže našich synů tehdy velmi znepokojil dětského lékaře a doporučil nám navštívit alergologa. Jenže běžně bychom byli objednáni až za tři měsíce. Pediatr si ale uměl poradit. Vyfotil syny mobilem a fotky hned poslal alergoložce spolu s mým telefonním číslem a e-mailovou adresou. Za pár dní mi přišel od alergoložky e-mail, že nás vyšetří pozítří v osm ráno, po noční službě.

LN: Co následovalo?

Přes maily jsme se pak s paní doktorkou z alergologie domlouvali i později – když docházely léky na předpis, když přicházely výsledky krevních testů nebo třeba když měli synové závažné alergické reakce po prvním soustu vejce, máku, ryb. Stejně obětavě se nám věnuje i dermatoložka. Radívala nám, jak pečovat o nemocnou kůži dětí, jak ošetřovat zanícené rány. Stačilo poslat fotku a do druhého dne nám poradila, co dál.

LN: Pokračuje spolupráce i teď?

Když nám teď dochází například krém s antibiotiky nebo kortikosteroidy, můžu se na ni obrátit s prosbou o další balení a pošle mi e-recept, aniž bych se musela z naší vesnice do města s dětmi tahat. Mimochodem, zavedení e-receptů jsem opravdu uvítala. Ušetřilo nám to spoustu času, benzinu i nervů. Zvlášť když se nám za dva roky po dvojčatech narodila nejmladší dcera, u níž se brzy atopický ekzém a alergie objevily také. Jezdit po doktorech s malým miminkem a neposednými dvouleťáky jen pro další recept bylo opravdu úmorné.

LN: Jak je vlastně spojení zabezpečeno, jak víte, že mluvíte se svým lékařem?

Nijak zvlášť. Píšu ze svého soukromého mailu na pracovní mail lékařů, popřípadě na jejich soukromý mobil, na nějž mi dali číslo. Můžu jen předpokládat, že mi odepisuje daná osoba. Ale popravdě, jsem spíš ráda, že se nemusím prokousávat komplikovanými hesly a systémy. Tato komunikace má pro mě i další výhody.

LN: Jaké?

Je to praktické nejen jako úspora času. Když jdete do ordinace s malými dětmi, které zrovna nemají náladu potichoučku sedět, nemáte šanci s lékařem v klidu probrat vše, co potřebujete. Odnesete si štos receptů, zaběhnete do lékárny a doma pak zjistíte, že už vlastně přesně nevíte, kdy který lék použít. A k tomu si uvědomíte, že jste se zapomněli zmínit, že jedno dítě mělo vyrážku po olíznutí lžičky od jogurtu a druhé má na zádech podezřelý flek po klíštěti. Je lepší řešit nejasnosti v klidu, což může být právě formou mailové komunikace.

LN: Stačí kontakt na dálku, aby děti byly dobře ošetřeny?

Záleží na situaci. K zubaři musíte přijít osobně, na preventivní prohlídku nebo očkování taky. A když dítě kašle a má teplotu, je důležité vyšetření pediatra, který odhalí hvízdání na průduškách. Ale je spousta situací, kdy by stačilo lékaři napsat nebo zatelefonovat. Došly léky, které dítě pravidelně užívá. Potřebuji poradit, zda se rozhodnout pro některé z nepovinných očkování. Potřebuji probrat jídelníček nebo třeba noční děsy dítěte. Potřebuji žádanku na logopedii pro dítě, které se u lékaře stydí promluvit. Potřebuji zjistit, jak dopadl rozbor krve nebo výtěr z krku…

LN: Nakolik je tedy možné zkombinovat vzdálený přístup a osobní účast v lékařově ordinaci?

Myslím si, že u rozumných lékařů už se to děje delší dobu. Můžete mu zatelefonovat nebo napsat, co vás trápí, a on pak rozhodne, zda vás chce ještě vidět osobně. A když už vás pozve do ordinace, objedná vás na určitý čas, abyste v čekárně neseděli s dalšími nemocnými pacienty. Navíc, pokud si nedejbože vyslechnete nějakou závažnou diagnózu, málokdy má lékař dostatek času vám vysvětlit vše potřebné. Člověk je v šoku a přestane vnímat, co mu lékař říká. Bylo by moc fajn, kdyby bylo možné mít k dispozici základní informace v psané podobě. Stačilo by třeba dostat odkaz na spolehlivé webové stránky.

LN: Dala byste přednost podobné formě komunikace s lékařem také v případě, že byste onemocněla vy nebo manžel?

Ano, i v praxi už s praktikem fungujeme přes e-mail a telefon. Zrovna minulý týden jsem naší paní doktorce psala mail s podrobným vysvětlením našich potíží. Následující den mi pak napsala, ať se dostavím v konkrétní den a hodinu na odběr krve. Kvůli výsledkům pak telefonovat nemusím, paní doktorka se mi pak sama ozve mailem s návrhem dalšího postupu.