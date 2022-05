Češi mají jedinečný genový mix, vysvětluje genetik Pačes. Důležité geny nám předali neandrtálci

Lidovky.cz: Co je pravdy na tom, že jsme některé geny podědili po neandertálcích?

Skutečně tomu tak je, i když neandertálci nebyli našimi přímými předky. Z Afriky do Evropy přicestovali dříve než Homo sapiens. Na tomto území se pak s nimi začali před desítkami tisíci let křížit a v souvislosti s tím jim předali i některé geny. Nebyla to ovšem záležitost jedné generace, ale mnoha generací.