Horší než covid? Virus Nipah vyvolává velké obavy zejména v zemích třetího světa

Londýn/Praha Nadace Acces to Medicine, kterou financuje nizozemská a britská vláda a manželé Gatesovi varuje před potenciální hrozbou další pandemie. Upozorňuje třeba na vir s názvem Nipah nebo odolnost některých mikroorganismů vůči účinku antibiotik. Klíčová je podle odborníků dodávka léčiv do chudších oblastí světa. Farmaceutičtí giganti se ale vývoji léčiv věnují intenzivněji než v roce 2018, uvádí zpráva.

Výkonná ředitelka nadace Access to Medicine Foundation Jayasree K. Lyerová, kterou financuje britská a nizozemská vláda, a také nadace manželů Gatesových, upozorňuje na virus s názvem Nipah v Číně s úmrtností až 75 procent. Informoval o tom list The Guardian.

„Virus Nipah je infekční onemocnění, které vyvolává velké obavy,“ uvedla Lyerová. „Další pandemie navíc může být odolná vůči lékům,“ varovala.

Podle informací na oficiálních stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO) byl tento vir poprvé detekován v roce 1999 mezi chovateli prasat v Malajsii. Většina lidských infekcí byla způsobena přímým kontaktem s nemocnými zvířaty.



Nipah může způsobit vážné dýchací potíže, encefalitidu a otoky mozku. Úmrtnost se pohybuje v rozmezí od 45 procent do 75. Závisí na tom, kde dojde k vypuknutí nemoci. Hostitelem tohoto viru byl původně kaloň (zvíře podobné netopýrům). Tato zvířata se usazují na ovocných stromech a požírají jejich plody. Nákaza v ohniscích v Bangladéši a v Indii podle zprávy WHO byla pravděpodobně způsobena konzumací ovoce, které obsahovalo kontaminovanou moč a sliny infikovaných kaloňů.

Logistika je v chudších zemích světa problematická

Jedná se o jednu z 16 infekčních nemocí identifikovanou Světovou zdravotnickou organizací, která by v budoucnu mohla být pro veřejné zdraví riskantní. Zvláště pak v zemích třetího světa, kde je podle této organizace dosah velkých farmaceutických firem menší.

Problémem je i takzvaná Antimikrobiální rezistence (AMR). To je schopnost některých mikroorganismů (například virů, parazitů a bakterií) se přeměnit natolik, až se stávají odolné vůči účinku antibiotik. Zpráva nizozemské nadace opět mluví o risku především v chudších oblastech světa. „Stále máme antibiotika, která fungují. Čas se ale krátí, “ říká Lyerová. „Tuberkulóza, o které jsme si mysleli, že by mohla být vymýcena, se v některých komunitách rozšiřuje z důvodu odolnosti vůči podaným lékům,“dodává.

„Takzvaná pandemie AMR je nevyhnutelná, jestliže se farmaceutický průmysl vážně nezaváže k vývoji náhradních antibiotik,“ upozorňuje výkonná ředitelka nadace Access to Medicine Foundation.

Podle zprávy nizozemské neziskové organizace s podporou manželů Gatesových se hlavní farmaceutické firmy věnují vývoji nových léků především na nemoci jako HIV, AIDS, malárie, tuberkulóza, covid-19 či rakovina.

Téměř všichni farmaceutičtí giganti (spadá mezi ně například Novartix, Pfizer nebo Johnson & Johnson, pozn. red.) intenzivně usilují o navýšení kapacit. Podle zprávy nadace Access to Medicine Foundation se pak mají více zapojovat do kvalitnějších iniciativ v oblasti výzkumu, vývoje nebo dodavatelského řetězce, než tomu bývalo třeba v roce 2018.

„Jsme nadále pevně odhodláni zlepšovat výzkum, přístup a vývoj nových léků a vakcín proti globálním zdravotním chorobám, zejména HIV, tuberkulóze a malárii, ale i budoucím pandemiím a antimikrobiální rezistenci,“ ubezpečuje ředitelka britské farmaceutické společnosti GlaxoSmithKline (GSK) Emma Walmsleyová.



Výkonná ředitelka nadace Access to Medicine Foundation Jayasree K. Lyerová přesto varuje, že v současnosti se mnoho léků do těchto oblastí nedostane, a to ani rok po uvedení na trh.