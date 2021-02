Jak zvládnout šok z rychlé změny počasí? Pravidelně se hýbejte a doplňte vitamíny, radí lékař

Počasí si s námi nepěkně zahrává. Zatímco na některých místech ukazoval teploměr před týdnem i minus 20 stupňů, může být za nedlouho i 15 stupňů nad nulou. Extrémní teplotní změna se bohužel může podepsat na naší imunitě. Lidský organismus je totiž po zimě přirozeně oslabený.

Zejména u lidí, kteří bojují s chronickými obtížemi, mohou výkyvy teplot způsobit nemalé problémy. Rozdíl okolo 30 stupňů se totiž může odrazit v tom, jak dobře nám funguje imunitní systém. V době, kdy je pandemie opět na vrcholu, to může způsobit větší problémy, než kdykoli jindy.

Jestli si položíme otázku, jakým způsobem naši imunitu udržet v dobré kondici, jak ji posílit, tak zjistíme především, že se jedná o procesy dlouhodobé. „Vedle genetické výbavy, se kterou jsme se už narodili, jsou rozhodujícími faktory zdravá výživa, pravidelný pohyb, kvalitní a dostatečně dlouhý spánek a v neposlední řadě také duševní pohoda a odolnost vůči stresu,“ říká praktický lékař Ondřej Masner, který se specializuje i na psychosomatické lékařství.

Lidovky.cz: Jak se na imunitě podepíšou současné výkyvy teplot (minulý týden bylo minus 15 stupňů, nyní nás čeká plus 15). Má to na imunitu vliv? A jaký?

Krátkodobé výkyvy teplot směrem dolů mohou narušit naší lokální, slizniční imunitu třeba v oblasti nosohltanu. Následkem takového prochladnutí pak může být výskyt virových infekcí jako třeba rýma nebo bronchitida. Nyní probíhající razantní oteplení by na naši imunitu nemělo mít znatelný vliv.

Lidovky.cz: Jak imunitu co nejlépe podpořit? Co například zařadit do jídelníčku?

Naše stravovací návyky by měly podpořit pestrou a vyváženou stravu, obsahující hodně čerstvého ovoce a zeleniny. Čím dál víc také zjišťujeme, že potraviny nám nabízejí nejkvalitnější výživu, když je konzumujeme v podobě co nejpřirozenější. Tam, kde to je možné, je zdravější jíst potraviny bez tepelné, konzervační či jiné úpravy. Třeba bílá rýže obsahuje podstatně méně stopových prvků, než rýže přírodní, tedy se slupkou.



Lidovky.cz: Někteří lidé už vytahují jarní oblečení, protože jim připadá, že je „velké“ teplo. Není to chyba?

Bylo by každopádně dobré vyvarovat se prochladnutí, které může zvýšit riziko, že se u nás projeví viróza v podobě rýmy či kašle. Zrádné v tomto směru může být, že nejde jen o teplotu, ale je potřeba si všímat i větru. Silnější vítr podporuje prochladnutí a je dobré se před ním chránit vhodným oblečením. Ovšem znám lidi, kteří mají svou termoregulaci od přírody nastavenou tak, že jim je rychleji horko. Takového člověka pak není správné nutit do kožichu jenom proto, že mně je ještě zima.



Lidovky.cz: Mohou lidé podpořit imunitu pohybem? Jak například?

Pravidelný pohyb třikrát až čtyřikrát týdně po dobu minimálně 40 minut je obecně velmi prospěšný pro naše zdraví. Ještě více vynikne jeho účinek, jestli se hýbeme na čerstvém vzduchu a na přirozeném světle. Může se jednat o svižnou chůzi, o běh nebo jízdu na kole. Důležité je, že se přitom alespoň trochu zadýcháme, ale rozhodně by nemělo docházet k totálnímu vyčerpání. Pravidelný pohyb ovlivňuje pozitivně celé naše tělo, imunitu nevyjímaje.



Lidovky.cz: Jaké vitamíny by teď měli lidé konzumovat?

Jak už bylo řečeno výše, obecně nejde o to krátkodobě zvýšit přísun konkrétních vitamínů, ale zajistit jejich pravidelný přísun dlouhodobě. V souvislosti s aktuální pandemií covidu-19 může být smysluplné i doplnění vitamínů či stopových prvků v kratším časovém úseku. Pozitivní efekt mohou mít zejména vitamin D, C a zinek.