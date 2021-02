VAŘENÍM PROTI COVIDU: Ovoce a vitamín C posílí imunitu. Připravte si občas smoothie

Jak si vybudovat a posílit imunitu? Pozornost bychom měli věnovat všem vitamínům a látkám, které ji pozitivně ovlivňují. Jídlem sice covid rozhodně nevyléčíte ani se mu nevyhnete, ale posílením obranyschopnosti zvýšíte i odolnost vůči virům a bakteriím. Server Lidovky.cz připravil ve spolupráci s nutriční specialistkou Kateřinou Šimkovou ze Zdravého stravování seriál plný rad a receptů, které vám pomohou nejenom v době pandemie zlepšit imunitu.

Vliv na obsah vitamínu C má hodně faktorů od světla, přes hodnotu pH, po teplotu či přítomnost kyslíku. Některé z nich však můžeme vlastním přičiněním ovlivnit. „Vitamín C se velmi snadno ničí tepelnou úpravou, proto je nejlepší konzumovat ovoce a zeleninu v čerstvé podobě. Nejmenší ztráty vykazuje pro vitamín C úprava dušením, kde jsou ztráty menší než 10 procent. Mikrovlnným ohřevem už dosahují ztráty 18 procent, následuje smažení, kde jsou ztráty okolo 24 procent a vařením přicházíme o 33 procent vitamínu,“ upozorňuje nutriční specialistka. I uskladnění hraje velkou roli. Po dobu zhruba tří měsíců nevykazuje zelenina téměř žádné ztráty, avšak po šesti měsících se může obsah vitamínu C v zamražené zelenině snížit až o 40 procent.



Melounové smoothie s ostružinami a dračím ovocem

120 g melounu cantacoupe

45 g jablek



40 g ostružin



30 g dračího ovoce



30 g šťávy z pomeranče



Postup: Všechny suroviny podrtíme v mixéru do hladké konzistence.